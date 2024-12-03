Посол Ізраїлю в Україні пояснив, чому його держава досі має справу з Росією

«Для нас життя наших громадян – понад усе, це найвища цінність»

Ізраїль продовжує шукати всі можливі шляхи для звільнення заручників, захоплених бойовиками ХАМАС, і не виключає співпраці з будь-якою країною, здатною вплинути на цей процес. Про це заявив в інтерв'ю «Главкому» надзвичайний і повноважний посол Держави Ізраїль Михаель Бродський, коментуючи стосунки із Росією.

«Ми маємо справу не з регулярною армією, а з терористами. І вони діють не у вакуумі, а у населених кварталах, тримаючи у заручниках цивільне населення сектору Газа – жінок та дітей. А це дуже ускладнює завдання ізраїльської армії, яка намагається вберегти мирних людей. Але це не завжди вдається, бо ХАМАС якраз і прикривається цивільними», – зауважив посол.

Бродський розповів, що наразі не вдалося звільнити всіх заручників, однак Ізраїль сподівається, що їх звільнить або армія, або це станеться внаслідок політичних домовленостей.

«Ми підемо на будь-які заходи, які дозволять нам звільнити заручників. І якщо у якоїсь з країн є вплив на те, аби прискорити таке звільнення, ми цим впливом скористаємося. Для нас життя наших громадян – понад усе, це найвища цінність», – наголосив дипломат.

За словами посла, Росія відіграє важливу роль на Близькому Сході, адже зберігає зв’язки з ключовими гравцями в цьому регіоні. «Росія упродовж тривалого часу, починаючи з періоду СРСР, відігравала значиму роль на Близькому Сході. Не завжди позитивну роль, з нашої точки зору… Але вона зберігає зв’язки з ключовими гравцями в цьому регіоні, має військові бази на Близькому Сході, зокрема, у Сирії… Нам зовсім не сподобалося, що лідери ХАМАС приїхали до Москви буквально наступного дня після подій 7 жовтня 2023 року – ми говорили тоді і кажемо зараз, що розглядаємо це як непряму підтримку терору», – зауважив посол.

Дипломат додав: «Але ще раз: якщо існують канали, за якими можна добитися звільнення заручників, ми ними скористаємося».

Раніше надзвичайний і повноважний посол Держави Ізраїль Михаель Бродський розповів, що Ізраїль не вважає Росію ворогом. Хоча стосунки між державами є непростими, вони залишаються важливими з огляду на стратегічні інтереси країни, зокрема через роль РФ на Близькому Сході.