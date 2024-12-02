Втрати ворога станом на 2 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1790 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 2 грудня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 2 грудня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 2 грудня втратила:
- особового складу‒ близько 743920 (+1790) осіб,
- танків ‒ 9478 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19397 (+28) од,
- артилерійських систем – 20953 (+30) од,
- РСЗВ – 1253 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1019 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19886 (+83),
- крилаті ракети ‒ 2852 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 30606 (+99) од,
- спеціальна техніка ‒ 3619 (+0)
Активність флоту окупантів станом на 2 грудня:
- У Чорному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр»;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- У Середземному морі ворожі кораблі відсутні.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – два судна, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – два судна, з них одне рухалось з протоки Босфор.
Нагадаємо, триває 1013 день повномасштабної війни.
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