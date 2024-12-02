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Втрати ворога станом на 2 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 2 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 1013 день повномасштабної війни
фото: Радіо Свобода

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1790 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 2 грудня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 2 грудня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 2 грудня втратила:

  • особового складу‒ близько 743920 (+1790) осіб,
  • танків ‒ 9478 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 19397 (+28) од,
  • артилерійських систем – 20953 (+30) од,
  • РСЗВ – 1253 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1019 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 19886 (+83),
  • крилаті ракети ‒ 2852 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 30606 (+99) од,
  • спеціальна техніка  ‒ 3619 (+0)
Втрати ворога у війні станом на 2 грудня 2024 року
Втрати ворога у війні станом на 2 грудня 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 2 грудня:

  • У Чорному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр»;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Середземному морі ворожі кораблі відсутні.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – два судна, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – два судна, з них одне рухалось з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 2 грудня
Активність флоту окупантів станом на 2 грудня
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нагадаємо, триває 1013 день повномасштабної війни.  

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Теги: окупанти війна Генштаб втрати

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