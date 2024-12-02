Втрати ворога станом на 2 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ

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Втрати ворога у війні станом на 2 грудня 2024 року

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 2 грудня 2024 року.

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