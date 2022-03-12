Скількох українців вдалося евакуювати сьогодні та де заплановані «зелені коридори» 13 березня

Спрацювало дев’ять гуманітарних коридорів із 14

Віце-прем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук відзвітувала про роботу гуманітарних коридорів 12 березня. Про це йшлося на брифінгу міністерки.

Упродовж дня вдалося евакуювати частину мешканців Сум, Краснопілля, Великої Писарівки, Конотопа, Лебедина, Бучі, Гостомеля, Немішаєвого. Натомість окупанти зірвали евакуацію з Енергодара, Ірпеня, Ворзеля, Козарович і Бородянки.

Усього за 12 березня вдалося вивезти в безпечні райони орієнтовно 13 тис. осіб. На завтра в планах влади робота за гуманітарними маршрутами в Київській, Луганській областях, а також за лінією Запоріжжя-Маріуполь (через Бердянськ).

Також буде ще одна спроба завезти гуманітарну допомогу до Маріуполя. Сьогодні колона не змогла дістатися до Маріуполя через затримку на блокпосту.

«Так сталося, що наша колона довго була на блокпосту – більше ніж п’ять годин, і не змогла дістатися сьогодні до Маріуполя. Але ми тримаємо кулаки – ми знаємо, що сміливість і відданість, мужність тих людей які зголосилися, щоб поїхати до наших мешканців Маріуполя і донести до них воду, медикаменти та продукти – переможе», – заявила Верещук.

Нагадаємо, окупанти розікрали гуманітарний конвой, що слідував до Маріуполя.

Також сьогодні рашисти розстріляли жінок та дітей на Київщині: семеро загиблих.

Як відомо, поки йшла евакуація окупанти рознесли станцію швидкої допомоги у Тростянці.

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