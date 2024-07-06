Скоро заросте лісом: журналіст показав занедбаний залізничний вокзал у Донецьку

Залізничний вокзал у Донецьку нині не працює

За десять років окупації росіяни так і не запустили потяги

Журналіст Денис Казанський опублікував знімки залізничного вокзалу у Донецьку, який перебуває у руїнах. Приміщення тут закинуті, а колії вкриті травою.

«Так виглядає тепер залізничний вокзал у Донецьку. Усе закинуто, рейки скоро заростуть лісом. За десять років так і не запустили потяги. Класно Росія допомогла…», – написав Казанський.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Донецьку 22 червня місцеві почули понад 20 вибухів.

Також Росія планує створити новий федеральний округ, куди мають увійти тимчасово окупований Крим, а також території України, захоплені під час повномасштабного вторгнення.