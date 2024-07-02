Кадиров знайшов високу посаду для свого племінника

Хамзат Кадиров також обіймає посаду помічника голови Чечні

Глава Чечні Рамзан Кадиров повідомив, що його 27-річного племінника Хамзата Кадирова призначено секретарем Ради безпеки республіки. Про це повідомляє meduza.

Хамзат Кадиров також обіймає посаду помічника голови Чечні.

Раніше посаду секретаря Ради безпеки Чечні обіймав Турпал-Алі Ібрагімов — двоюрідний брат глави республіки, тепер він керуватиме Шалінським районом. «Вони обоє [Ібрагімов та Кадиров] мають багатий досвід на керівних посадах і впораються з покладеними на них обов'язками», — заявив голова Чечні.

10 травня депутат Держдуми від Чечні Адам Делімханов повідомив, що Рамзан Кадиров вручив своєму племіннику орден Мужності. Указ про вручення ордена підписав президент Росії Володимир Путін.

Делімханов у своєму посту зазначив, що Хамзат Кадиров «від початку спеціальної військової операції бере активну участь у підтримці чеченських бійців».

Нагадаємо, голова російського регіону Чечні Рамзан Кадиров призначив свого 16-річного сина Адама куратором Російського університету спецназу (РУС) імені Володимира Путіна у Гудермесі. Про це він написав ввечері 28 квітня у своєму телеграмі.

Раніше повідомлялося, що син Кадирова отримав керівну посаду в Службі безпеки глави Чечні. П’ятнадцятирічний Адам Кадиров буде начальником відділу забезпечення.

До слова, Кадиров одружив 17-річного сина Елі з неповнолітньою онукою Адама Делімханова, якого називають його двоюрідним братом. Дружиною 17-річного Елі стала онука депутата Держдуми Адама Делімханова. За даними низки ЗМІ, Делімханов є двоюрідним братом Кадирова. Тобто, син «піхотинця Путіна» одружився з троюрідною сестрою.