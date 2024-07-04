Чехія відмовилася визнавати російські паспорти без біометричних даних

Прага запропонувала іншим державам також не визнавати закордонний паспорт Російської Федерації без біометричних даних

Зазначається, що Прага поінформувала про це рішення на засіданні компетентного органу Європейського Союзу та запропонувала іншим державам вжити аналогічні дії

Чехія не визнає закордонний паспорт Російської Федерації без біометричних даних. Про це заявило МЗС Чехії, передає Radio Prague International.

«Якщо громадянин Росії пред'явить у Чехії небіометричний паспорт, його перебування тут розглядатиметься як нелегальне. Паспорти старого зразка набагато легше фальсифікувати та вносити до них зміни, ніж у біометричні», – заявила Маріана Вернер з Відділу комунікацій МЗС.

Зазначається, що Прага поінформувала про це рішення на засіданні компетентного органу Європейського Союзу та запропонувала іншим державам вжити аналогічні дії.

«Безпека є пріоритетом для нашого уряду. Ми не чекатимемо на черговий саботаж. Кожен, хто хоче залишитися в нашій країні, має надати достовірний документ. А для цього, у випадку з росіянами, вже буде недостатньо паспортів із небіометричними даними, з якими, зокрема, прибули вбивці у Врбетиці», – заявив міністр закордонних справ Ян Ліпавський.

Він також має намір просувати в ЄС необхідність обмеження пересування російських дипломатів у Шенгенській зоні, бо вони є ще одним «інструментом шпигунства проти демократичних країн».

Нагадаємо, на тимчасово окупованій частині Луганщини так звана місцева влада змінює законодавство, щоб передавати житло, яке вони визнали «безгосподарним», силовикам та мігрантам з Центральної Азії. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Також повідомлялося, що у Німеччині 27 червня набув чинності новий закон про громадянство. Відтепер для отримання паспорту всередині країни треба прожити п’ять років замість восьми.

До слова, на тимчасово окупованих територіях півдня росіяни погрожують вигнати українців через блокпост у Василівці, тих хто не буде отримувати паспорт РФ. Про це повідомляє Центр національного спротиву.