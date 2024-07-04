Головна Світ Політика
search button user button menu button

Чехія відмовилася визнавати російські паспорти без біометричних даних

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Чехія відмовилася визнавати російські паспорти без біометричних даних
Прага запропонувала іншим державам також не визнавати закордонний паспорт Російської Федерації без біометричних даних
фото з відкритих джерел

Зазначається, що Прага поінформувала про це рішення на засіданні компетентного органу Європейського Союзу та запропонувала іншим державам вжити аналогічні дії

Чехія не визнає закордонний паспорт Російської Федерації без біометричних даних. Про це заявило МЗС Чехії, передає Radio Prague International.

«Якщо громадянин Росії пред'явить у Чехії небіометричний паспорт, його перебування тут розглядатиметься як нелегальне. Паспорти старого зразка набагато легше фальсифікувати та вносити до них зміни, ніж у біометричні», – заявила Маріана Вернер з Відділу комунікацій МЗС.

Зазначається, що Прага поінформувала про це рішення на засіданні компетентного органу Європейського Союзу та запропонувала іншим державам вжити аналогічні дії.

«Безпека є пріоритетом для нашого уряду. Ми не чекатимемо на черговий саботаж. Кожен, хто хоче залишитися в нашій країні, має надати достовірний документ. А для цього, у випадку з росіянами, вже буде недостатньо паспортів із небіометричними даними, з якими, зокрема, прибули вбивці у Врбетиці», – заявив міністр закордонних справ Ян Ліпавський.

Він також має намір просувати в ЄС необхідність обмеження пересування російських дипломатів у Шенгенській зоні, бо вони є ще одним «інструментом шпигунства проти демократичних країн».

Нагадаємо, на тимчасово окупованій частині Луганщини так звана місцева влада змінює законодавство, щоб передавати житло, яке вони визнали «безгосподарним», силовикам та мігрантам з Центральної Азії. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Також повідомлялося, що у Німеччині 27 червня набув чинності новий закон про громадянство. Відтепер для отримання паспорту всередині країни треба прожити п’ять років замість восьми.  

До слова, на тимчасово окупованих територіях півдня росіяни погрожують вигнати українців через блокпост у Василівці, тих хто не буде отримувати паспорт РФ. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Читайте також: «Пошук гарматного м'яса для фронту»: Кислиця повідомив, як РФ вербує іноземців на війну
Теги: Чехія паспорт безпека росія обмеження міністр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Будь-які мирні ініціативи КНР не можна сприймати як серйозні у встановленні миру
Мирні плани від Китаю: що стоїть за активізацією риторики з Бразилією?
7 червня, 18:05
Чехія допомагає українцям повернутися на батьківщину
Чехія платитиме біженцям за повернення на батьківщину: хто зможе скористатись
5 червня, 06:00
В Запорізьку область почали завозити дітей зі Сходу України в пансіонати
Росіяни імітують туристичний сезон на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя
17 червня, 04:04
Як зазначив Ляшко, для того, щоб пришвидшити проходження ВКЛ та зробити його більш зручним минулого року запровадили окремий пакет в межах Програми медичних гарантій
Міністерство охорони здоров'я завершило перевірку київських ВЛК: Ляшко повідомив деталі
20 червня, 10:55
До листопада 2028 року Барселона скасує ліцензії на понад 10 тис. квартир, схвалених для короткострокової оренди
Популярне іспанське місто забороняє здавати квартири туристам
22 червня, 02:58
МЗС Росії викликало посла США Лінн Трейсі і погрожувало помститися у зв'язку з ракетним ударом по Севастополю
Російське МЗС викликало посла США після ракетного удару по Севастополю
24 червня, 18:34
На підставі зібраних доказів зловмиснику заочно повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України
Губернатор Тверської області РФ отримав підозру від СБУ
26 червня, 04:09
ЗМІ: Премʼєр-міністр Ізраїлю не квапиться з перемирʼям, оскільки це може розвалити його коаліцію, більшість із якої вийде з альянсу, якщо війна завершиться без поразки ХАМАС
Військове керівництво Ізраїлю змінило позицію і планує перемирʼя в секторі Гази: причина
2 липня, 21:00
Голова Пентагону підкреслив продовження підтримки України
«Україна не одна»: очільник Пентагону розповів, якої допомоги чекати від США
Вчора, 08:56

Політика

Путін заявив, що серйозно ставиться до пропозицій Трампа завершити війну
Путін заявив, що серйозно ставиться до пропозицій Трампа завершити війну
Чехія відмовилася визнавати російські паспорти без біометричних даних
Чехія відмовилася визнавати російські паспорти без біометричних даних
Глава Європейської ради різко прокоментував можливий візит Орбана до Москви
Глава Європейської ради різко прокоментував можливий візит Орбана до Москви
У Німеччині невідомі обстріляли штаб-квартиру партії Шольца
У Німеччині невідомі обстріляли штаб-квартиру партії Шольца
Орбан їде у Москву після візиту до Києва
Орбан їде у Москву після візиту до Києва
Росія офіційно підтримала Ле Пен: реакція депутатки
Росія офіційно підтримала Ле Пен: реакція депутатки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
88K
У Києві пролунали вибухи
20K
Німеччина відмовила двійнику Зеленського у статусі біженця
11K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 04 липня: ситуація на фронті
9607
Втрати ворога станом на 4 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
7459
Вибухи гаджетів під час блекаутів. Рятувальники попереджають про небезпеку
4106
4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Доктор технічних наук розповіла, як у домашніх умовах перевірити якість вершкового масла
Сьогодні, 16:41
На Харківщині перевірять підрядників, які будували фортифікації – Синєгубов
Сьогодні, 12:58
Довічна дискваліфікація: Головний метхолдинг країни розповів про «червоні прапорці» для постачальників
Сьогодні, 12:39
Як краще зберігати хліб? Відповідь професора-харчового технолога
Сьогодні, 09:47
Вибухи у Києві, Карлсон анонсував інтерв'ю із Зеленським: головне за ніч
Сьогодні, 06:58
Родичі деяких посадовців супроводжували дітей-сиріт за кордон, аби втекти від мобілізації –Лубінець
Вчора, 22:54

Прес-релізи

Інноваційні підходи управління командою під час війни. У Києві пройде щорічний HR Wisdom Summit
Інноваційні підходи управління командою під час війни. У Києві пройде щорічний HR Wisdom Summit
4 липня, 12:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua