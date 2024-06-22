Росія почала бити по Україні «Калібрами» з Азовського моря

Речник ВМС Дмитро Плетенчук назвав такі дії росіян «поворотним моментом»

Під час нічної масованої атаки по Україні Росія запускала ракети з акваторії Азовського моря, вважаючи його безпечнішим, ніж Чорне. Про це речник ВМС Дмитро Плетенчук розповів в етері телемаратону.

«Чотири ракети було випущено з акваторії Азовського моря, і це є важливим поворотним моментом, тому що, як бачите, вони використовують його, вважаючи безпечнішою акваторією, ніж Чорне море», – заявив Плетенчук.

Він наголосив, що Силам оборони вдалося знешкодити всі «Калібри».

«Вони вирішили, що можуть використовувати Азов в тому числі для розміщення своїх кораблів і застосування. Але, звісно, забувають вони, мабуть, що Азов теж досить недалеко від нас знаходиться», – підкреслив Плетенчук.

Нагадаємо, що вночі 22 червня ворог масовано атакував Україну. Зокрема, ворог завдав ракетного удару по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області. За словами очільника ОВА, унаслідок удару виникла пожежа. Інформації про постраждалих не надходило.

Росяни також вдарили по території цивільного навчального закладу в обласному центрі Прикарпаття. Унаслідок атаки утворилася вирва 20 кв. м з осередком загоряння, що було ліквідовано. Один із навчальних корпусів частково зруйнований, інші зазнали ушкоджень. Також пошкоджено легковий автомобіль.

Крім того, пошкоджено обладнання на об’єктах Укренерго в Запорізькій області, окупанти поранили двох енергетиків.

До слова, у Волинській області внаслідок падіння уламків ворожих повітряних цілей ушкоджено будинок та господарську споруду.