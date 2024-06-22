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Донецьк здригнувся від десятків вибухів (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Донецьк здригнувся від десятків вибухів (відео)
У Донецьку пролунало кілька десятків вибухів
фото: Mash

Над місцями прильотів здіймається дим

У тимчасово окупованому Донецьку місцеві почули понад 20 вибухів. Про це пишуть російські ЗМІ та місцеві Telegram-канали.

Судячи з відео в мережі, над місцями прильоту здіймається дим.

Зазначимо, що українська влада наразі не коментувала вибухи в Донецьку.

Нагадаємо, що вночі 22 червня ворог масовано атакував Україну. Зокрема, завдав удару по території цивільного навчального закладу в обласному центрі Прикарпаття. 

Також уночі ворог завдав ракетного удару по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області. За словами очільника ОВА, унаслідок удару виникла пожежа. Інформації про постраждалих не надходило.

Крім того, пошкоджено обладнання на об’єктах Укренерго в Запорізькій області, окупанти поранили двох енергетиків.

До слова, у Волинській області внаслідок падіння уламків ворожих повітряних цілей ушкоджено будинок та господарську споруду.

Теги: вибух війна Донецьк

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