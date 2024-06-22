Донецьк здригнувся від десятків вибухів (відео)
Над місцями прильотів здіймається дим
У тимчасово окупованому Донецьку місцеві почули понад 20 вибухів. Про це пишуть російські ЗМІ та місцеві Telegram-канали.
Судячи з відео в мережі, над місцями прильоту здіймається дим.
🔥Окупований Донецьк - місцеві нарахували понад 20 вибухів— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 22, 2024
Про вибухи в місті пишуть росЗМІ та місцеві пабліки. Над місцями прильоту здіймається дим.
Джерело: Антон Геращенко pic.twitter.com/97ONxlcUBq
Зазначимо, що українська влада наразі не коментувала вибухи в Донецьку.
Нагадаємо, що вночі 22 червня ворог масовано атакував Україну. Зокрема, завдав удару по території цивільного навчального закладу в обласному центрі Прикарпаття.
Також уночі ворог завдав ракетного удару по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області. За словами очільника ОВА, унаслідок удару виникла пожежа. Інформації про постраждалих не надходило.
Крім того, пошкоджено обладнання на об’єктах Укренерго в Запорізькій області, окупанти поранили двох енергетиків.
До слова, у Волинській області внаслідок падіння уламків ворожих повітряних цілей ушкоджено будинок та господарську споруду.
Коментарі — 0