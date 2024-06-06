Гауляйтер Балицький заявив про нові плани РФ на окуповані території України

Колаборант анонсував створення нового федерального округу із окупованими територіями України

Росія планує створити новий федеральний округ, куди мають увійти тимчасово окупований Крим, а також території України, захоплені під час повномасштабного вторгнення. Про це заявив керівник окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький, повідомляють росЗСІ.

«Буде створено федеральний округ, я думаю, це має бути найближчим часом. Думаю, це будуть Донецьк, Луганськ, Запорізька, Херсонська області та Крим», – заявив колаборант.

Балицький додав, що округ, про який ідеться, можливо, отримає назву «Новоросія». За його словами, у країні-агресорці це питання наразі вирішується на федеральному рівні.

Нагадаємо, Євген Балицький є уродженцем Мелітополя, у 2000-х обирався до Запорізької обласної ради, з 2010 року увійшов до Партії регіонів, за підсумками парламентських виборів 2012-го потрапив до Верховної Ради як мажоритарник. Про призначення Балицького «гауляйтером» Запорізької області окупанти заявили 9 травня 2022 року. Згодом СБУ оголосила екснардепу Балицькому підозру у колабораціонізмі.

Гауляйтер заочно отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна через визнання винним по низці статей:

ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 - участь в організації та проведенні незаконних референдумів на тимчасово окупованій території, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 110 - умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб.

Колишній народний депутат від забороненої партії "ОПЗЖ" був одним з перших, хто публічно підтримав повномасштабну війну Росії проти України. Пізніше терористи призначили його очільником окупаційної адміністрації країни-агресора на тимчасово захопленій частині Запорізької області.

Очільника окупаційної адміністрації РФ у тимчасово захопленій частині Запорізької області Євгена Балицького засудили до 15 років тюрми.

До слова, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив позов Міністерства юстиції щодо націоналізації активів колаборанта Запоріжжя Євгена Балицького. Також було націоналізовано усе майно, яким зрадник володіє через сім'ю – дружину, сина та батька.

Серед вилучених активів є київська компанія, що спеціалізується на ремонті, а також техобслуговуваннях літаків. Решта націоналізованого майна перебуває на тимчасово окупованій частині Запорізької області.