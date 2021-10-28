Донька загиблого у ДТП в Харкові: Родина підозрюваного перед нами навіть не вибачилася

«Я у 16 років на Infiniti не їздила, я заробляла собі на чоботи та куртку»

Жахливе ДТП у Харкові, яке сталося увечері 26 жовтня, забрало життя людини. Автомобіль Infiniti, за кермом якого, ймовірно, перебував 16-річний Микола Харківський на шаленій швидкості врізався в легковик Chevrolet, яким керував 58-річний чоловік.

Унаслідок аварії водій Chevrolet, 58-річний Ігор Носов, загинув миттєво. Водій і пасажири Infinitі отримали травми. Пізно ввечері, вже після ДТП, до поліції надійшов анонімний дзвінок, хтось заявив про начебто викрадення Infiniti. А вже наступного дня після аварії Михайло Харківський, батько підозрюваного Миколи, висловив сумнів того, що його син був за кермом автомобіля. Тим не менше, 28 жовтня суд у Харкові таки постановив взяти під варту ймовірного водія Infiniti на 60 діб без права внесення застави.

За попередні два дні з моменту аварії стало відомо, що підліток, якого підозрюють у вчиненні ДТП, раніше неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців. Коли Миколі було 14 років, він здійснив кілька пострілів з пістолета в обличчя 39-річної жінки, внаслідок чого їй знадобилася операція. А сам «стрілець» відбувся умовним терміном ув’язнення. У соцмережах хлопець неодноразово хизувався тим, що збивав людей на дорогах і йому за це нічого не буде. «Краще мати багато грошей і спокійно гуляти», – йдеться в листуванні хлопця з друзями.

Тим часом рідні загиблого чоловіка намагаються впоратися з невимовною трагедією. Вони шукають адвоката та готуються у суді домагатися покарання для винуватця ДТП. Попри важкий емоційний стан, з «Главкомом» погодилася поспілкуватися Анастасія Носова, донька загиблого в аварії чоловіка.

«Справа навіть не в покаранні, а у відповідальності»

Анастасія Носова донька загиблого в аварії чоловіка

Підозрюваного арештували на 60 діб без права внесенні застави. Це рішення суду ваш влаштувало?

Це робота суду, не моя. Чи можу я бути чимось задоволена на цей момент? Коли у нашій родині таке горе, мої емоції не направлені у те річище, щоб про це міркувати.

У соцмережі ви повідомили, що уже маєте багато інформації про адвокатів. Уже вибрали?

Ще ні, поки у процесі. Сьогодні оберемо.

За якими критеріями обиратимете?

Ми з моїм братом повинні такому адвокату довіряти. Я повинна бути упевнена, що ця людина захищає нашу сторону, а не якусь іншу.

Батько 16-річного Миколи заявив про «сплановану акцію», мовляв, його сина хочуть зробити злочинцем. Про що свідчить ось така заява?

Тому що він батько. Будь-які батьки захищатимуть свою дитину. А наскільки дитина вчинила добре чи погано при цьому – це вже справа моралі батьків. Як мати я розумію батьків цього хлопця. Звичайно, вони відбиватимуть свою дитину, намагатимуться захистити. Мені здається, що кожна людина для себе має визначати, де добрий вчинок, а де поганий. Тут справа навіть не в покаранні, а у відповідальності. Я не бог, я не бажаю когось покарати.

У біографії підозрюваного був факт, що він стріляв у людину й уникнув реального покарання. Про що для вас особисто це говорить?

Це кордони (дозволеного) для кожної людини. На мій погляд, цей факт свідчить про те, що людина давно для себе визначилася, що для неї добре і як вона житиме далі.

Батько підозрюваного висловив сумнів у тому, що саме його син був за кермом. Яка ваша інформація?

Інформації багато. Я не хочу розкидатися тим, чого не знаю напевно. Як і всі, я думаю, що цей хлопець був за кермом. Але я не перебувала у момент аварії в автомобілі, щоб про це стверджувати на 100%. Мабуть, поки ніхто про це стверджувати не може. Це робота слідства. Я сподіваюся, що вона буде проведена правильно і якісно.

Чи перед вами хоча б вибачилася родина підозрюваного?

Ні.

Що ви знаєте про Михайла, батька обвинуваченого хлопця, їхню родину?

Знаю зі ЗМІ, Facebook все те, що і ви знаєте. Люди багато пишуть, багато говорять про це. Так, я знаю, що їхня сім’я не з бідних. Я у 16 років на Infiniti не їздила, я заробляла собі на чоботи та на куртку. Якщо говорити про можливості цієї родини, то так, мабуть, вони великі. Молодці, досягли чогось, це добре. Але це вже розмова на іншу тему. Думаю, що гроші не завжди вирішують у нашому світі. Краще не мати грошей, але мати інші якості.

Дуже часто в подібних випадках заможні люди звертаються до сторони потерпілих і пропонують залагодити те, що сталося, за допомогою грошей. До вас вже зверталися з такою пропозицією?

Ні, у нас такої ситуації не було.

Як би ви відреагували, якби це сталося?

Я таку ситуацію для себе не малюю. Нехай мені батька повернуть! Ви маєте на увазі пропозицію для нас грошей, щоб призупинити процес? Це взагалі не актуально в системі моїх цінностей.

Чи бачите ви схожість нинішньої ДТП з трагедією, яка сталася у Харкові у 2017 році, коли автомобіль виїхав на зупинку громадського транспорту та вбив шестеро людей?

Ви знаєте, багато неадекватних людей за кермом їздять нашими дорогами. До багатьох ситуацій можна проводити паралель з нашою. Чому ні, якщо це божевільна швидкість і певна розвага, яка забирає життя? І неважливо, одне життя, двох чи семи людей. Скажу вам більше, подібні ситуації відбуватимуться і далі, повторюватимуться, оскільки кожній людині ти свої мізки не вставиш. Навіть коли люди домагаються справедливості у подібних процесах, усе одно не вдається зупинити ДТП, які відбуваються потім.

Довідка:

18 жовтня у центрі Харкова позашляховик Lexus RX врізався в автомобіль Volkswagen та влетів у натовп людей на автобусній зупинці. Внаслідок ДТП загинули шестеро людей, з яких п’ятеро одразу. Ще п’ятеро людей отримали травми різної складності. За кермом автомобіля-винуватця перебувала 20-річна Олена Зайцева. Вона є названою донькою харківського бізнесмена Василя Зайцева, президента ТОВ «Група — Тайфун». За кермом Volkswagen перебував Геннадій Дронов, який спочатку проходив у справі як потерпілий, але згодом також опинився на лаві підсудних. Як Дронову, так і Зайцевій інкримінували порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб. 26 лютого 2019 року суд виніс рішення: винуватці ДТП Олена Зайцева та Геннадій Дронов отримали по 10 років позбавлення волі.

Олена Зайцева, винуватиця резонансного ДТП, яке сталося 17 жовтня 2017 року у Харкові, нині відбуває покарання у 10 років. Це для вас дає надію, що справедливість таки існує? Є підстави сподіватися, що і у вашій справі її вдасться домогтися?

Так, Зайцева відповідала. Зрозуміло, що у неї не було цілі вийти з дому, сісти в автомобіль і потім убити людей. Але сталося так, як сталося. Люди досі переживають наслідки тієї аварії, яку спричинив її автомобіль.

Хто з високопосадовців з вами зв’язувався, яку допомогу пропонують?

Так, нам масово намагаються допомогти, за що усім дякую.

Михайло Глуховський, «Главком»

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