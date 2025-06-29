Спецпризначенці показали, як влаштували засідку на російську мотогрупу

Частину російських окупантів вдалося ліквідувати, ще частину – взяли у полон

Воїни спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерство оборони України «Шаманбат» влаштували засідку на російських загарбників. Про це йдеться на сторінці розвідників, інформує «Главком».

Військові опублікували ексклюзивні кадри з фронту, де показали як бійці спецпідрозділу «Шаманбат» влаштували засідку на російських загарбників, котрі рухались мотоциклами на штурм.

Частину російських окупантів вдалося ліквідувати, ще частину – взяли у полон.

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«Спецпризначенці української воєнної розвідки ліквідували «гонщиків». Частину окупантів, яка по дорозі попадала з мотоциклів, взяли в полон. Мотобайки в бою не постраждали – залишились на ходу», – ідеться у дописі.

Нагадаємо, 27 червня стало відомо, що українські військовослужбовці на фронті захопили у полон ще одного громадянина Китаю, який воював на боці Росії. Сталося це під Торецьком на Донеччині.

Також полонений окупант зізнався, що стратив беззбройного бійця ЗСУ.