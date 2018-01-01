  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
    Події в Україні

    Соціолог: Росіяни знають, що на Донбасі їхні військові, але говорити про це не хочуть

    «Люди сподіваються, що воно якось саме собою розсмокчеться»
    Лев Гудков,  директор впливового незалежного російського соціологічного «Левада-центру», звертає увагу на те, що росіяни знають: на Донбасі їхні військові, але говорити про це не хочуть. Таку думку соціолог висловив у інтерв’ю«Главкому». [READ_MORE] «У Росії дуже двозначне ставлення. Люди знають про
    • Сьогодні, 17:41
    • Розсилка
    Росіяни знають, що на Донбасі їхні військові
    Фото з відкритих джерел
    Росіяни знають, що на Донбасі їхні військові

    «Люди сподіваються, що воно якось саме собою розсмокчеться»

    Лев Гудков,  директор впливового незалежного російського соціологічного «Левада-центру», звертає увагу на те, що росіяни знають: на Донбасі їхні військові, але говорити про це не хочуть. Таку думку соціолог висловив у інтерв’ю«Главкому».

    Читайте також

    «У Росії дуже двозначне ставлення. Люди знають про те, що у війні на Донбасі беруть участь російські військовослужбовці, але як би неофіційно. В той же час люди вважають правильним говорити про зворотне. Така двозначність дуже характерна для конформістської більшості», — говорить соціолог.

    За словами Гудкова, росіяни не хочуть загострення війни, вони не хочуть за це платити, не хочуть безпосередньо особисто брати участь в цьому, переносячи усю відповідальність на владу.

    «Водночас вони і підтримують політику влади в цьому напрямку. Тобто сподіваються, що воно якось саме собою розсмокчеться», — резюмував соціолог.

    Повну версію інтерв’ю з Левом Гудковим читайте тут: «Жити важко, але будемо терпіти». Впливовий соціолог про те, що коїться у головах росіян

    Читайте також
    Росія АТО військові Лев Гудков
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ