Соціолог: Росіяни знають, що на Донбасі їхні військові, але говорити про це не хочуть

«Люди сподіваються, що воно якось саме собою розсмокчеться»

Лев Гудков, директор впливового незалежного російського соціологічного «Левада-центру», звертає увагу на те, що росіяни знають: на Донбасі їхні військові, але говорити про це не хочуть. Таку думку соціолог висловив у інтерв’ю«Главкому». [READ_MORE] «У Росії дуже двозначне ставлення. Люди знають про



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Фото з відкритих джерел Росіяни знають, що на Донбасі їхні військові

«Люди сподіваються, що воно якось саме собою розсмокчеться»

Лев Гудков, директор впливового незалежного російського соціологічного «Левада-центру», звертає увагу на те, що росіяни знають: на Донбасі їхні військові, але говорити про це не хочуть. Таку думку соціолог висловив у інтерв’ю«Главкому».

«У Росії дуже двозначне ставлення. Люди знають про те, що у війні на Донбасі беруть участь російські військовослужбовці, але як би неофіційно. В той же час люди вважають правильним говорити про зворотне. Така двозначність дуже характерна для конформістської більшості», — говорить соціолог.

За словами Гудкова, росіяни не хочуть загострення війни, вони не хочуть за це платити, не хочуть безпосередньо особисто брати участь в цьому, переносячи усю відповідальність на владу.

«Водночас вони і підтримують політику влади в цьому напрямку. Тобто сподіваються, що воно якось саме собою розсмокчеться», — резюмував соціолог.

Повну версію інтерв’ю з Левом Гудковим читайте тут: «Жити важко, але будемо терпіти». Впливовий соціолог про те, що коїться у головах росіян.