Сьогодні в Україні похолодає, місцями дощі



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У Києві сьогодні без опадів, температура вдень 16-18°

17 вересня в Україні хмарно з проясненнями

У вівторок, 17 вересня, середня температура в Україні буде до +19°, місцями невеликий дощ.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«17 вересня в Україні хмарно з проясненнями. У Карпатському регіоні помірний дощ; вночі у Вінницькій, Кіровоградській, вдень у більшості центральних, південних, Донецькій та Луганській областях невеликий дощ, на решті території без опадів. Вітер переважно західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 14-19°; у південній частині вночі 12-17°, вдень 20-25°», - зазначається у повідомленні.

У Києві сьогодні хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер переважно західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 16-18°.