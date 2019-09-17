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    Події в Україні

    Сьогодні в Україні похолодає, місцями дощі

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    <p>У&nbsp;Києві&nbsp;сьогодні без опадів, температура вдень 16-18&deg;</p> - Сьогодні в Україні похолодає, місцями дощі

    У Києві сьогодні без опадів, температура вдень 16-18°

    17 вересня в Україні хмарно з проясненнями

    У вівторок, 17 вересня, середня температура в Україні буде до +19°, місцями невеликий дощ.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «17 вересня в Україні хмарно з проясненнями. У Карпатському регіоні помірний дощ; вночі у Вінницькій, Кіровоградській, вдень у більшості центральних, південних, Донецькій та Луганській областях невеликий дощ, на решті території без опадів. Вітер переважно західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 14-19°; у південній частині вночі 12-17°, вдень 20-25°», - зазначається у повідомленні.

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    У Києві сьогодні хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер переважно західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 16-18°.

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