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    Як відновлюють залізничний міст під Києвом (відео)

    Залізничний міст через річку Ірпінь зазнав серйозних руйнувань - Як відновлюють залізничний міст під Києвом (відео)
    Залізничний міст через річку Ірпінь зазнав серйозних руйнувань
    фото: скріншот із відео

    «Укрзалізниця» планує після 8 травня пустити поїзди до міст-супутників Києва

    На Київщині триває відновлення залізничного моста через річку Ірпінь, що був зруйнований в результаті бойових дій. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

    Роботи планують закінчити до 8 травня. Тоді «Укрзалізниця» зможе знову пустити поїзди до міст-супутників Києва.

    Зараз облаштовують ростверки і тимчасові опори. Після цього почнеться встановлення прогонової будови.

    На місці працюють залізничники львівського мостобудівельного поїзда і фахівці Державної спецслужби транспорту.

    Нагадаємо, за оцінками уряду, від початку війни пошкоджено або знищено близько 30% української інфраструктури. Збитки перевищують $100 млрд, а на відновлення знадобиться не менше двох років.

    Теги: росія окупанти війна Укрзалізниця Київщина Україна окупація #stoprussia
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    Як відновлюють залізничний міст під Києвом (відео)