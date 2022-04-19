Як відновлюють залізничний міст під Києвом (відео)

«Укрзалізниця» планує після 8 травня пустити поїзди до міст-супутників Києва

На Київщині триває відновлення залізничного моста через річку Ірпінь, що був зруйнований в результаті бойових дій. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Роботи планують закінчити до 8 травня. Тоді «Укрзалізниця» зможе знову пустити поїзди до міст-супутників Києва.

Зараз облаштовують ростверки і тимчасові опори. Після цього почнеться встановлення прогонової будови.

На місці працюють залізничники львівського мостобудівельного поїзда і фахівці Державної спецслужби транспорту.

Нагадаємо, за оцінками уряду, від початку війни пошкоджено або знищено близько 30% української інфраструктури. Збитки перевищують $100 млрд, а на відновлення знадобиться не менше двох років.