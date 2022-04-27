«Укрзалізниця» обмежує маршрут потягів на Одеському напрямку
Графік руху потягів змінився через обстріл рашистами мосту через Лиман
«Укрзалізниця» повідомила, що обмежує прямування приміських поїздів на напрямку Одеса - Білгород-Дністровський. Про це повідомляє пресслужба відомства.
«Відсьогодні приміські поїзди прямують у сполученні Одеса-Кароліно-Бугаз-Одеса. На дільниці Кароліно-Бугаз- Білгород-Дністровський- Кароліно-Бугаз приміські поїзди курсувати не будуть», – зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні о 6:45 російські фашисти повторно обстріляли ракетами міст через Дністровський лиман, що в Одеській області.
Раніше речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що ніч в Одесі та області минула спокійно. Контрдиверсійна операція в регіоні продовжується.
Як повідомлялося, 26 квітня росіяни завдали ракетного удару по мосту через Дністровський лиман на Одещині. Наразі там частково відновили рух по одній смузі. Ведуться ремонтні роботи. Жертв немає.
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