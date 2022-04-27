  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    «Укрзалізниця» обмежує маршрут потягів на Одеському напрямку

    «Укрзалізниця» обмежує маршрут потягів на Одеському напрямку
    фото: Укрінформ

    Графік руху потягів змінився через обстріл рашистами мосту через Лиман

    «Укрзалізниця» повідомила, що обмежує прямування приміських поїздів на напрямку Одеса - Білгород-Дністровський. Про це повідомляє пресслужба відомства.

    «Відсьогодні приміські поїзди прямують у сполученні Одеса-Кароліно-Бугаз-Одеса. На дільниці Кароліно-Бугаз- Білгород-Дністровський- Кароліно-Бугаз приміські поїзди курсувати не будуть», – зазначається у повідомленні.

    Нагадаємо, сьогодні о 6:45 російські фашисти повторно обстріляли ракетами міст через Дністровський лиман, що в Одеській області.

    Раніше речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що ніч в Одесі та області минула спокійно. Контрдиверсійна операція в регіоні продовжується.

    Як повідомлялося, 26 квітня росіяни завдали ракетного удару по мосту через Дністровський лиман на Одещині. Наразі там частково відновили рух по одній смузі. Ведуться ремонтні роботи. Жертв немає.

    Читайте також:

    Теги: росія окупанти війна Укрзалізниця обстріл Одещина потяг Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Укрзалізниця» обмежує маршрут потягів на Одеському напрямку