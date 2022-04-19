«Укрзалізниця» виявила двох колаборантів серед своїх службовців

Один із затриманих виявився керівником структурного підрозділу Донецької залізниці

Серед співробітників «Укразалізниці» виявлено та затримано двох колаборантів, які співпрацювали з Росією. Про це повідомляє сайт компанії.

Так, під час спецоперації СБУ затримала одного із керівників структурного підрозділу Донецької залізниці, який був завербований окупантами. За їхнім завданням він збирав дані про переміщення техніки ЗСУ та дислокацію українських блокпостів.

Також було затримано співробітника центрального офісу компанії. З початку війни він закликав колег підтримати Росію. Зокрема, робив масове розсилання ворожої агітації на месенджери працівників підприємства.

Крім того, під час тимчасової окупації Ірпеня, Бучі та Ворзеля чоловік допомагав загарбникам зорієнтуватися на місцевості для облаштування позицій та мародерства.

За цим фактом чоловікам повідомлено про підозру в колабораційній діяльності, вони взяті під варту. Також їх звільнено з «Укрзалізниці». У компанії заявили, що будуть проводити власні заходи щодо виявлення колаборантів.

За три тижні існування «Реєстру держZрадників» у переліку опинилися вже 100 осіб. Серед цих ста осіб 73 політики, 13 представників правоохоронних органів, 13 медійників, та один суддя. Загалом у Реєстрі зібрані дані про колаборантів із 14 областей України.