Спека до +33: синоптики обіцяють українцям «гарячі» вихідні
-
Розсилка
11-13 серпня в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки
В Україні у вихідні, 11-12 серпня, збережеться спекотна погода з короткочасними дощами в окремих областях.
Про це повідомляє Укргідрометцентр
«11 серпня мінлива хмарність. Без опадів, лише на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині, Івано-Франківщині та в Карпатах короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с», - йдеться в повідомленні.
Температура вночі становитиме 12-17°, вдень 25-30°; на Закарпатті вночі 18-23°, вдень 31-33°.
12-13 серпня утримається мінлива хмарність, без опадів, лише у західних, Житомирській, Вінницькій областях 12 серпня місцями невеликі короткочасні дощі з грозами. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 12-17°, на Закарпатті та узбережжі морів до 20°; вдень 27-32°, у західних (крім Закарпаття) і північних областях 23-28°.
У Києві та області 11 серпня без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі у столиці 15-17°, вдень 27-29°; по області - вночі 12-17°, вдень 25-30°.
Також без опадів буде у Києві 12-13 серпня. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 23-28°.
Також Гідрометцентр попереджає, що 11-13 серпня в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.