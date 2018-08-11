Спека до +33: синоптики обіцяють українцям «гарячі» вихідні

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11-13 серпня в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки

В Україні у вихідні, 11-12 серпня, збережеться спекотна погода з короткочасними дощами в окремих областях.

Про це повідомляє Укргідрометцентр

«11 серпня мінлива хмарність. Без опадів, лише на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині, Івано-Франківщині та в Карпатах короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с», - йдеться в повідомленні.

Температура вночі становитиме 12-17°, вдень 25-30°; на Закарпатті вночі 18-23°, вдень 31-33°.

12-13 серпня утримається мінлива хмарність, без опадів, лише у західних, Житомирській, Вінницькій областях 12 серпня місцями невеликі короткочасні дощі з грозами. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 12-17°, на Закарпатті та узбережжі морів до 20°; вдень 27-32°, у західних (крім Закарпаття) і північних областях 23-28°.

У Києві та області 11 серпня без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі у столиці 15-17°, вдень 27-29°; по області - вночі 12-17°, вдень 25-30°.

Також без опадів буде у Києві 12-13 серпня. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 23-28°.

Також Гідрометцентр попереджає, що 11-13 серпня в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.