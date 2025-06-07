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Полонений командир корабля здивував причиною, через яку вирішив воювати у піхоті

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Полонений командир корабля здивував причиною, через яку вирішив воювати у піхоті
Мамаєв вирішив зробити спробу повернутись до флоту, а потрапив у полон
фото: скріншот із відео

Росіянин розповів, що був «готовий пройти через усе, аби знову повернутися на місток корабля»

Полонений окупант капітан-лейтенант Олексій Мамаєв у 2013 році обіймав посаду командира тральщика на Чорноморському флоті. Тоді його кар’єра виглядала стабільною, однак після гострого конфлікту з керівництвом, він був звільнений зі Збройних сил Російської Федерації за статтею. Це фактично поставило хрест на його військовій кар’єрі. Як інформує «Главком», про це повідомляє «Цензор.Нет».

Проте у 2024 році, вже в умовах повномасштабної війни Росії проти України, Мамаєв вирішив зробити спробу повернутись до флоту. За його словами, саме обіцянки про поновлення на військово-морській службі та відновлення в офіцерському званні стали вирішальними у прийнятті рішення підписати контракт із Міністерством оборони РФ. У складі збройних сил агресора він вирушив на війну проти України, фактично погодившись брати участь у війні в обмін на кар’єрні перспективи.

Полонений капітан-лейтенант розповів, чому подався у піхоту

Мамаєв розповів, що був «готовий пройти через усе, аби знову повернутися на місток корабля». Однак воювати довелося без їжі та зброї. Крім того, офіцера вразило мародерство російських військових. Тож нині Олексій Мамаєв вважає, що йому поталанило потрапити у полон.

Нагадаємо, окупант приїхав із далекого острова, щоб убивати українців.

Раніше окупанта після обміну допитали, побили і відправили на передову. 46-річний Дмитро Ласьков із Омської області після звільнення навіть не встиг побачити рідних. На війну він потрапив, підписавши контракт. Повірив обіцянкам, що буде механіком-водієм. Під час підготовки жодного разу не стріляв, адже командири казали, що механіку-водію це ні до чого. Звісно ж, наївний окупант опинився на передовій як штурмовик і потрапив у полон.

До слова, журналіст «Главкома» побував у найбільшому таборі для російських військовополонених на заході України. Об’єкт розміщений на базі колишньої колонії, але де саме, адміністрація просить не вказувати з міркувань безпеки. Умови праці російських військовополонених в Україні не дуже скидаються на тюремні. Робочий день триває вісім годин. Це може бути наряд на кухні, плетіння меблів, склеювання паперових пакетів, зварювальні роботи, робота на городі.

Також російський солдат із штурмової роти 7-го мотострілецького полку 18-ї мотострілецької дивізії Єгор Загороднєв розповів, як через голод вирішив знищити свого командира. За його словами, він перебував без їжі та води, поки командир роти «Соловей» мав достатньо продовольства. Про це окупант розповів на каналі «Бутусов Плюс», інформує «Главком».

Крім того, українські військові взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. Після допиту стали відомі перші дані про іноземців. 

Служба безпеки України провела перші допити громадян Китайської Народної Республіки, яких було взято у полон Силами оборони на Донеччині. Обидва військовополонені розповідають слідчим, як опинилися на війні проти України та які функції виконували у складі збройних сил Росії. 

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Теги: полон військові робота солдат

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