Борги в зеленій енергетиці ослаблюють інтерес інвесторів до будівництва нових потужностей – Конеченков

«Через борги, які накопичувались, і компанії не могли розрахуватись з банками і далі реалізовувати проєкт»

Розвивати галузь ВДЕ заважають борги за зелену енергію – інвестори

Заборгованість в галузі зеленої енергетики, яка обраховується мільярдами гривень, ослаблює інтерес інвесторів до будівництва нових потужностей відновлюваної енергетики, заявив Андрій Конеченков, голова правління Української вітроенергетичної асоціації.

«Через борги, які накопичувались, і компанії не могли розрахуватись з банками і далі реалізовувати проєкт», – сказав Конеченков.

За його словами, уникнути появи нових боргів частково дозволив перехід виробників ВДЕ на продаж електроенергії напряму в ринок, однак навіть там виникають ситуації, які негативно впливають на доходи інвесторів.

«Виходячи на вільний ринок, вітроенергетику диспетчери енергосистеми почали більше обмежувати, ніж то було із зеленим тарифом», – зазначив Конеченков.

Він також розповів, що багато проєктів вітроенергетики в стадії завершення девелопменту або на стадії готовності до будівництва.

Як підкреслюють в УВЕА, у разі підтримки інвесторів, вирішення фінансових та регуляторних проблем з боку держави вони можуть побудувати до кінця 2027 року близько 4-5 ГВт зелених потужностей вітроенергетики.

Як повідомлялося раніше, борг ДП «Гарантований покупець» перед інвесторами у станції з ВДЕ складає 28,9 млрд грн і виникає переважно через недофінансування розвитку цієї галузі з боку НЕК «Укренерго».