Коли зменшаться відключення світла: коментар Шмигаля

Незабаром завершаться ремонтні роботи на деяких обʼєктах генерації, що збільшить потужність в енергосистемі

Погодинні відключення світла тривають через наслідки тотальних ворожих обстрілів та спеку

Тривалість відключень електроенергії в Україні зменшиться після 20 липня. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Як зазначив прем’єр, через наслідки тотальних ворожих обстрілів та спеку погодинні відключення тривають.

«У двадцятих числах липня розраховуємо на покращення ситуації в енергетиці. Завершаться ремонтні роботи на деяких обʼєктах генерації, що збільшить потужність в енергосистемі. Таким чином відключення будуть не такими тривалими», – сказав Шмигаль.

Водночас уряд розробив і вже частково запустив комплекс заходів, що стимулюватиме громадян та бізнес до енергетичної стійкості:

кредити для громадян під 0%, до 480 тис. грн, на 10 років для встановлення сонячних, вітрових установок та систем накопичення електроенергії.

пільгові кредити для малого й середнього бізнесу. До 150 млн грн, на строк до 10 років, під 5-7-9% річних для встановлення газової електрогенерації. На територіях, що межують із зоною бойових дій, процентна ставка знижується до 1-5% на перші два роки, а кредити на інвестиційні цілі з наступного року можна буде взяти під 5% річних.

кредити для ОСББ та ЖБК на суму до 5 млн грн. За рахунок цих коштів співвласники житла встановлять сонячні станції і теплові насоси. Потім держава в межах програми «ГрінДІМ» компенсує їм 70% витрат на проєкт.

кредити для великого бізнесу на 5-7 років під 14-16% річних, під заставу обладнання.

до Верховної Ради подані законопроєкти про скасування мита і ПДВ на ввезення енергетичного обладнання.

«Очікуємо, що не пізніше 25 липня усі ці механізми запрацюють на повну силу», – додав прем'єр.

Нагадаємо, Польща працює над тим, щоб мати можливість спалювати польське вугілля, не сплачуючи за викиди, а вироблену електроенергію за європейські гроші передавати Україні.

Як повідомлялося, з 9 по 24 липня НЕК «Укренерго» не буде проводити вимірювання фактичного рівня споживання світла у кожній області.

Раніше очільник «Укренерго» спростував інформацію про експорт електроенергії з України. наша країна не продає електроенергію за кордон, а лише допомагає сусіднім державам транспортувати їх електрику.

До слова, Кабінет міністрів працює над можливістю, щоб не вимикати електропостачання жителям прифронтових територій України.