На Південноукраїнській АЕС вийшли з ладу трансформатори: Міненерго відреагувало

Коли щось виходить з ладу, то енергетики відразу ремонтують та відновлюють роботу такого обладнання

Інформація про згорілі трансформатори на Південноукраїнській АЕС – це ІПСО, що грає на руку ворогу. Енергосистема стабілізується, а аварійні ситуації оперативно усуваються. Про це заявив заступник міністра енергетики України Микола Колісникв ефірі телемарафону.

«Хочу зазначити, що інформацію, яку поширюють в ЗМІ різного роду експерти насправді є певною мірою ІПСО і грає на руку ворогу. Адже розкриття такої інформації є досить, по-перше, негативним, а по-друге, ця інформація отримується різними незрозумілими шляхами. Хочеться зазначити, що робота енергосистеми на сьогодні стабілізується досить оперативно, якщо відбуваються якісь аварійні ситуації – це непередбачувані ситуації», – відповів Колісник на запитання, яка ситуація зі трьома трансформаторами на Південноукраїнські АЕС, які начебто вийшли з ладу.

Він зазначив, що коли щось виходить з ладу, то енергетики відразу ремонтують та відновлюють роботу такого обладнання.

Нагадаємо, директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що за останні три дні на Південноукраїнські АЕС згоріло три трансформатори струму. Він пояснив, що це призвело до відключення від мережі одного з реакторів. Своєю чергою це стало причиною відключення декількох високовольтних ліній вже в мережі Укренерго.

Харченко пояснив, що аномальна спека, постійне перевантаження обладнання та постійне включення та виключення мереж по всій країні призводять до швидкої деградації обладнання. Енергетик прогнозує, що аварій буде все більше і більше – вже незалежно від спеки (мороз теж впливатиме негативно).

Як повідомлялося, сьогодні, 18 липня, Кабінет міністрів України схвалив стратегію розвитку розподіленої генерації на період до 2035 року, яка передбачає перегляд існуючого підходу до розбудови енергосистеми.