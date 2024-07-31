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«Укренерго» скасувало відключення світла на 1 серпня

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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«Укренерго» скасувало відключення світла на 1 серпня
колаж: glavcom.ua

«Укренерго» закликало користуватися потужними електроприладами з 11:00 до 15:00

Завтра, 1 серпня, відключення електроенергії в Україні не прогнозуються. Про це йдеться у повідомленні «Укренерго».

«При зміні ситуації в енергосистемі – про застосування заходів обмеження буде повідомлено додатково», – зауважили в компанії. 

«Укренерго» скасувало відключення світла на 1 серпня фото 1

Також в компанії закликали користуватися потужними електроприладами з 11:00 до 15:00.

31 липня обмеження електроенергії не застосовуються та не прогнозується. До того ж через похолодання зберігається тенденція до зниження споживання по всій країні. 

Як повідомлялося, в українській енергосистемі наразі найкраща ситуація спостерігається у денні години – з 11:00 до 15:00. На додачу до інших потужностей в цей час ефективно працюють сонячні електростанції. Тому «Укренерго» закликає використовувати енергозатратні прилади у денні години. 

Нагадаємо, раніше член наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко заявив, що наступні декілька місяців для України можуть пройти в енергобалансі, тобто з мінімальними обмеженнями світла. 

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Теги: відключення світла

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