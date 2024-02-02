Колишня Романа Гринкевича позичила майже 7 млн грн у мами: як Морозюк рятує своє майно

Жоден з об'єктів нерухомості Соні Морозюк станом на 31 січня 2024 року не арештували

Художниця передала всі свої об'єкти нерухомості під заставу: поки вона не віддасть борг, її житло не матимуть права арештувати чи конфіскувати

Художниця Соня Морозюк, яка була в стосунках з Романом Гринкевичем, підозрюваним у розкраданні грошей Міністерства оборони України, передала під заставу за угодами позики дві квартири та галерею у Києві. Про це йдеться у розслідуванні hromadske.

Будь ласка, читайте текст після реклами

15 січня Соня Морозюк позичила 6 млн 700 тис. грн у своєї мами Ліліани Семенюти. Семенюта – звичайний ФОП, надає різні послуги – від дизайну до прибирання будинків. Також на неї записана ГО «Вік Можливостей», про інший бізнес жінки невідомо.

Одна з квартир художниці розташована в житловому комплексі «Альтер Его» на Новопечерських липках. Ціна таких апартаментів стартує від 6 млн грн. Приблизно стільки ж коштує друга квартира Морозюк у ЖК «Пори року».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Через позику від мами Морозюк у нотаріуса наклала обтяження на всі три об'єкти нерухомості. У реєстрі нині це значиться як договір іпотеки.

Жодне майно художниці Соні Морозюк, вже колишньої нареченої Романа Гринкевича, якого підозрюють у розкраданні грошей Міноборони, — не арештовано. ДБР не наклали арешт на майно, адже дівчина передала його під заставу за угодами позики. Як це можливо — дивіться у відео pic.twitter.com/ZyiVAjDNMn — hromadske (@HromadskeUA) February 1, 2024

«Є Закон України про іпотеку, й там вказано, що іпотекотримач є пріоритетним стягувачем. Тобто майно, забезпечене іпотекою, не можуть забрати», – пояснив юрист Ярослав Бутирін. Це означає, що, поки Соня Морозюк не поверне борг своїй мамі, її майно недоступне для арештів і конфіскацій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

11 січня про арешт цих об'єктів повідомляли у ДБР. У переліку майна, яке для Бюро знайшло Агентство з розшуку та менеджменту активів, прямо згадувалися квартири та галерея Морозюк. Утім жоден з трьох об'єктів нерухомості Соні Морозюк станом на 31 січня 2024 року не арештували.

скріншот / АРМА

Раніше повідомлялося, що правоохоронці наклали арешт на майно сім’ї та підконтрольних кампаній львівського бізнесмена, одного з найбільших постачальників Міністерства оборони, Ігоря Гринкевича, якого підозрюють у хабарі слідчому ДБР та розкраданні коштів на потреби військових.

Проте дружина Гринкевича знайшла оригінальний спосіб захисту майна від арешту. Світлана Гринкевич передала під заставу за кредитними угодами чотири люксові квартири у Києві та Львові.

Нагадаємо, наприкінці грудня Україну сколихнула новина про те, що львівський підприємець Ігор Гринкевич намагався дати керівнику ДБР хабар у розмірі $500 тис., аби той посприяв у поверненні майна, яке вилучили у підконтрольних йому фірмах у межах кримінального провадження. При цьому провадження стосується масштабних оборудок з закупівлями Міноборони. За попередніми даними ДБР, збитки можуть сягати понад 1 млрд грн. Печерський райсуд Києва обрав львівському бізнесмену запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Ігоря Гринкевича звинувачують у розкраданні грошей на потреби військових. Завищені ціни на шоломи та бронежилети, відкриті кримінальні провадження, проблемні будівництва та не зовсім прозора благодійність – далеко не всі справи, у яких підозрюється Гринкевич та його рідні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Одна з фірм, що фігурує в корупційному скандалі, зареєстрована на сина – Романа Гринкевича. Він є нареченим Соні Морозюк. Журналісти підозрюють, що кошти, які той отримав нечесним шляхом, вкладалися у кар'єру художниці та подарунки. Однак, сама дівчина все заперечує. За словами Морозюк, вона давно займається малюванням та досягла всього власними силами.

Згодом художниця Соня Морозюк й узагалі скасувала заручини із сином фігуранта корупційного скандалу Романом Гринкевичем. Дівчина заявила, що не хоче бути з людиною, яка зрадила її країну.

До слова, сім’я Гринкевичів відреагувала на корупційний скандал. Син львівського бізнесмена стверджує, що діяльність його родини відбувалась в умовах чинного законодавства. Родина Гринкевичів вважає, що скандал замовили.

18 січня ДБР оголосило в ​розшук сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – Романа, якого правоохоронці викрили на оборудках із закупівлями одягу для ЗСУ. Згодом Державне бюро розслідувань пояснило, що відразу не могло його заарештувати, оскільки для цього потрібно назбирати достатньо доказів.

А вже 22 січня сина львівського бізнесмена Романа Гринкевича затримано в Одесі при спробі перетину кордону. Цього ж дня Печерський районний суд Києва розпочав засідання, на якому обрали запобіжний захід сину львівського бізнесмена. Він – п’ятий підозрюваний в участі у злочинному угрупованні та шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах, у межах справи про постачання неякісного одягу для ЗСУ.

Суд задовольнив клопотання прокуратури та вирішив арештувати Гринкевича з можливістю застави в 500 млн грн. Сам чоловік заявив, що заставу у вказаному адвокатами розмірі вносити не буде. Справу він назвав замовною та повідомив, що в Одесі перебував з робочими справами та планував повернутися в Київ.