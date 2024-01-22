Суд над Гринкевичем: підозрюваний ховає обличчя від журналістів (фото, відео)

Правоохоронці затримали Романа Гринкевича сьогодні вранці в Одесі

Печерський районний суд Києва розпочав засідання, на якому мають обрати запобіжний захід сину львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – Роману Гринкевичу. Фотограф Yan Dobronosov на сторінці Facebook опублікував фото та відео затриманого.

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Запитання журналістів в залі суду Роман Гринкевич ігнорував.

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Згодом фотограф опубілкував фото Романа Гринкевича під час знаходження у металевій клітці, і після того, як його вивели з неї на період суду.

Нагадаємо, сина бізнесмена Гринкевича було затримано в Одесі.

Стало відомо, що Офіс Генпрокурора вимагатиме арешту для Романа Гринкевича із заставою у 500 млн грн.