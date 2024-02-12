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На майно Гринкевичів та нерухомість Морозюк накладено арешт

Катерина Іванова
glavcom.ua
На майно Гринкевичів та нерухомість Морозюк накладено арешт
Сім'я Гринкевичів
фото з відкритих джерел

Працівники ДБР продовжують документувати всі незаконні дії членів злочинної організації

За інформацією ДБР, з початку повідомлення про підозру злочинної організації під керівництвом львівського бізнесмена, кваліфікація злочинів не змінювалася. Про це повідомляють у пресслужбі відмоства.

«Підозри були повідомлені в середині січня 2024 року п’ятьом особам у створенні та участі у злочинній організації та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, злочинною організацією (ч. 5 ст. 190, ч. 1,2 ст. 255 КК України)», – зауважують правоохоронці.

За їх словами, злочинні дії було кваліфіковано як шахрайство, адже вони зорганізувалися з метою заволодіння чужим майном (коштами) через укладення низкою підконтрольних контрагентів із Міністерством оборони договорів щодо закупівлі товарів, зокрема одягу для військових. У результаті була поставлена продукція неналежної якості, що не могла використовуватись за призначенням, що за кваліфікацією є обманом та зловживанням довірою.

«Наразі, у кримінальному провадженні накладено арешт на нерухоме майно та транспортні засоби львівського бізнесмена, членів його родини – дружини, сина та тещі, двох його співучасників та підконтрольних їм товариств. Також ініційовано питання про накладення арешту на нерухоме майно нареченої сина львівського бізнесмена та ще одного співучасника», – наголошують в Бюро розслідувань.

Працівники ДБР продовжують вживати усіх необхідних процесуальних заходів та документують всі незаконні дії членів злочинної організації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ДБР змінило кваліфікацію у справі львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.

Стало відомо, що колишня Романа Гринкевича позичила майже 7 млн грн у мами. 

«Є Закон України про іпотеку, й там вказано, що іпотекотримач є пріоритетним стягувачем. Тобто майно, забезпечене іпотекою, не можуть забрати», – пояснив юрист Ярослав Бутирін. Це означає, що, поки Соня Морозюк не поверне борг своїй мамі, її майно недоступне для арештів і конфіскацій. 

Одна з квартир художниці розташована в житловому комплексі «Альтер Его» на Новопечерських липках. Ціна таких апартаментів стартує від 6 млн грн. Приблизно стільки ж коштує друга квартира Морозюк у ЖК «Пори року».

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Теги: шахрайство нерухомість закон арешт квартира майно влада Соня Морозюк

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