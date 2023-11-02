КНДР постачає снаряди Росії: Данілов вказав на проблеми Кремля

Олексій Данілов: «Допомога від КНДР означає, що спроможностей у Російської Федерації стає все менше»

Те, що КНДР надала Росії 1 млн артилерійських снарядів свідчить про те, що країна-агресор втрачає власні спроможності. А Україні слід налагодити власне виробництво. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

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«Допомога від КНДР означає, що спроможностей у Російської Федерації стає все менше і менше. І тому нам треба своє робити, у нас є свої партнери», – зазначив він.

Данілов також прокоментував розмови про те, що Україна втрачає підтримку партнерів.

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«Почали роздаватися голоси, що про нас будуть забувати – все це російська пропаганда. Підтримка є, підтримка була і буде. З першого дня останньої агресії 24 лютого всі заяви, зроблені лідерами провідних країн, залишаються в силі», – додав секретар РНБО.

Як повідомлялося, Північна Корея передала Росії 1000 контейнерів військового обладнання та боєприпасів для подальшого використання у війні проти України. Також повідомлялося, що Північна Корея розпочала поставки зброї до Росії ще серпні, наразі поставлено понад 1 мільйон артилерійських снарядів.