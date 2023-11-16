Єрмак анонсував відкриття одного із аеропортів України ще до завершення війни

Єрмак заявив, що майбутня зима буде складною для України і Росія буде бити по українській енергетиці

Андрій Єрмак: «Посилення ППО стане запорукою відновлення»

В Україні може запрацювати один з аеропортів для цивільних польотів. Про це заявив керівник офісу президента Андрій Єрмак під час своєї поїздки до США та виступу в Інституті Хадсона.

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Єрмак заявив, що майбутня зима буде складною для України і Росія буде бити по українській енергетиці. Тому, за його словами, так важливо посилювати захист українського неба. І в цьому моменті він був дуже оптимістичним.

«Посилення ППО стане запорукою відновлення. Для відновлення України потрібна надійна парасолька. Зокрема, її посилення дозволить нам знову відкрити один з аеропортів України. Ми вже працюємо над цим з нашими партнерами. Це ознака того, що наближається переломний момент у війні. Наступний рік стане вирішальним у цьому відношенні», – зазначив керівник Банкової.

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Він не назвав конкретних часових рамок для відкриття аеропорту, проте з контексту його виступу можна зрозуміти, що йдеться про роботу цивільного аеропорту ще до закінчення війни з Росією.

Питання відновлення польотів цивільної авіації, яке повністю припинилось 24 лютого 2022 року, активно обговорювалось в Україні влітку 2023 року. Висувались ідеї щодо відкриття аеропортів у Києві, Львові, Одесі чи Ужгороді, проте тоді до конкретних рішень та дій не дійшло.

Нагадаємо, навесні міністр Дмитро Кулеба заявив, , коментуючи прогноз Євроконтролю про можливе обмеження польотів над Україною до 2029 року, що засоби протиповітряної оборони, зокрема літаки F-16, дозволили б відкрити аеропорт у Львові.