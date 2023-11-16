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Єрмак анонсував відкриття одного із аеропортів України ще до завершення війни

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Єрмак анонсував відкриття одного із аеропортів України ще до завершення війни
Єрмак заявив, що майбутня зима буде складною для України і Росія буде бити по українській енергетиці
фото з відкритих джерел

Андрій Єрмак: «Посилення ППО стане запорукою відновлення»

В Україні може запрацювати один з аеропортів для цивільних польотів. Про це заявив керівник офісу президента Андрій Єрмак під час своєї поїздки до США та виступу в Інституті Хадсона. 

Єрмак заявив, що майбутня зима буде складною для України і Росія буде бити по українській енергетиці. Тому, за його словами, так важливо посилювати захист українського неба. І в цьому моменті він був дуже оптимістичним.

«Посилення ППО стане запорукою відновлення. Для відновлення України потрібна надійна парасолька. Зокрема, її посилення дозволить нам знову відкрити один з аеропортів України. Ми вже працюємо над цим з нашими партнерами. Це ознака того, що наближається переломний момент у війні. Наступний рік стане вирішальним у цьому відношенні», – зазначив керівник Банкової.

Він не назвав конкретних часових рамок для відкриття аеропорту, проте з контексту його виступу можна зрозуміти, що йдеться про роботу цивільного аеропорту ще до закінчення війни з Росією.

Питання відновлення польотів цивільної авіації, яке повністю припинилось 24 лютого 2022 року, активно обговорювалось в Україні влітку 2023 року. Висувались ідеї щодо відкриття аеропортів у Києві, Львові, Одесі чи Ужгороді, проте тоді до конкретних рішень та дій не дійшло.

Нагадаємо, навесні міністр Дмитро Кулеба заявив, , коментуючи прогноз Євроконтролю про можливе обмеження польотів над Україною до 2029 року, що засоби протиповітряної оборони, зокрема літаки F-16, дозволили б відкрити аеропорт у Львові. 

Теги: росія аеропорт Андрій Єрмак літак

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