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Міжнародний конкурс визначив 10 найкрасивіших фото природи зі всієї України

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Міжнародний конкурс визначив 10 найкрасивіших фото природи зі всієї України
Гора Щербан Мармароського хребта в Карпатах (Закарпатська область)
фото: Михайло Пецкович

Україна посіла третє місце серед 50 країн та територій за кількістю завантажених світлин: допускали тільки ті знімки, які зроблені до 24 лютого 2022 року

Громадська організація «Вікімедіа» показала 10 найкращих світлин української природи. Їх вибрали у межах міжнародного фотоконкурсу «Вікі любить Землю» серед 4633 світлин, які були зроблені у різних куточках України. Найкрасивіші знімки опублікували у Facebook.

«Вікі любить Землю» – щорічний міжнародний конкурс фотографій об’єктів, який присвячений пам'яткам природи. Ці світлини наповнюють фонд для ілюстрування Вікіпедії та інших проєктів. Конкурс також має на меті привернути уваги до стану навколишнього середовища. В Україні його проводить громадська організація «Вікімедіа».

Зазначимо, що це найбільший у світі фотоконкурс пам’яток природної спадщини. Він зародився в Україні у 2013 році, а з 2014 року став міжнародним.

Також додамо, що до конкурсу цього року допускали тільки роботи, які зроблені до 24 лютого 2022 року.

Цьогоріч Україна посіла третє місце серед 50 країн та територій за кількістю завантажених світлин: 121 учасник завантажив 4633 фотографій обʼєктів природно-заповідного фонду України.

Топ-10 світлин конкурсу представляють різні заповідні території дев’яти регіонів України та міста Київ і знайомлять з неймовірною красою нашої природи:

  • Серетський гідрологічний заказник. Тернопільська область.
Міжнародний конкурс визначив 10 найкрасивіших фото природи зі всієї України фото 1
фото: Володимир Бурдяк
  • Джарилгацький національний природний парк. Херсонська область.
Міжнародний конкурс визначив 10 найкрасивіших фото природи зі всієї України фото 2
фото: Дмитро Трофимчук
  • Гора Щербан Мармароського хребта в Карпатах. Закарпатська область.
Міжнародний конкурс визначив 10 найкрасивіших фото природи зі всієї України фото 3
фото: Михайло Пецкович
  • Ботанічний заказник «Новий Світ». Автономна Республіка Крим.
Міжнародний конкурс визначив 10 найкрасивіших фото природи зі всієї України фото 4
фото: Олександр Рижков
  • «Березовий Гай» у Деснянському районі Києва.
Міжнародний конкурс визначив 10 найкрасивіших фото природи зі всієї України фото 5
фото: Сергій Мірошник
  • Седнівський заказник. Чернігівська область.
Міжнародний конкурс визначив 10 найкрасивіших фото природи зі всієї України фото 6
фото: Олександр Арендар
  • Національний природний парк «Верховинський». Івано-Франківська область.
Міжнародний конкурс визначив 10 найкрасивіших фото природи зі всієї України фото 7
фото: Михайло Пецкович
  • Національний природний парк «Хотинський». Чернівецька область.
Міжнародний конкурс визначив 10 найкрасивіших фото природи зі всієї України фото 8
фото: Сергій Нестерчук
  • Ботанічний заказник «Чапля». Хмельницька область.
Міжнародний конкурс визначив 10 найкрасивіших фото природи зі всієї України фото 9
фото: Сергій Нестерчук
  • Геологічна пам'ятка природи «Нагорянські печери». Вінницька область.
Міжнародний конкурс визначив 10 найкрасивіших фото природи зі всієї України фото 10
фото: Тарас Золотавін

Нагадаємо, журнал Time показав 100 найкращих фото 2022 року. У підбірці є кадри війни в Україні, протести в Ірані та повстання у Шрі-Ланці.

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Теги: фото природа конкурс Україна

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