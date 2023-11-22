Міжнародний конкурс визначив 10 найкрасивіших фото природи зі всієї України
Україна посіла третє місце серед 50 країн та територій за кількістю завантажених світлин: допускали тільки ті знімки, які зроблені до 24 лютого 2022 року
Громадська організація «Вікімедіа» показала 10 найкращих світлин української природи. Їх вибрали у межах міжнародного фотоконкурсу «Вікі любить Землю» серед 4633 світлин, які були зроблені у різних куточках України. Найкрасивіші знімки опублікували у Facebook.
Зазначимо, що це найбільший у світі фотоконкурс пам’яток природної спадщини. Він зародився в Україні у 2013 році, а з 2014 року став міжнародним.
Також додамо, що до конкурсу цього року допускали тільки роботи, які зроблені до 24 лютого 2022 року.
Цьогоріч Україна посіла третє місце серед 50 країн та територій за кількістю завантажених світлин: 121 учасник завантажив 4633 фотографій обʼєктів природно-заповідного фонду України.
Топ-10 світлин конкурсу представляють різні заповідні території дев’яти регіонів України та міста Київ і знайомлять з неймовірною красою нашої природи:
- Серетський гідрологічний заказник. Тернопільська область.
- Джарилгацький національний природний парк. Херсонська область.
- Гора Щербан Мармароського хребта в Карпатах. Закарпатська область.
- Ботанічний заказник «Новий Світ». Автономна Республіка Крим.
- «Березовий Гай» у Деснянському районі Києва.
- Седнівський заказник. Чернігівська область.
- Національний природний парк «Верховинський». Івано-Франківська область.
- Національний природний парк «Хотинський». Чернівецька область.
- Ботанічний заказник «Чапля». Хмельницька область.
- Геологічна пам'ятка природи «Нагорянські печери». Вінницька область.
Нагадаємо, журнал Time показав 100 найкращих фото 2022 року. У підбірці є кадри війни в Україні, протести в Ірані та повстання у Шрі-Ланці.
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