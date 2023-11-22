Міжнародний конкурс визначив 10 найкрасивіших фото природи зі всієї України

Україна посіла третє місце серед 50 країн та територій за кількістю завантажених світлин: допускали тільки ті знімки, які зроблені до 24 лютого 2022 року

Громадська організація «Вікімедіа» показала 10 найкращих світлин української природи. Їх вибрали у межах міжнародного фотоконкурсу «Вікі любить Землю» серед 4633 світлин, які були зроблені у різних куточках України. Найкрасивіші знімки опублікували у Facebook.

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«Вікі любить Землю» – щорічний міжнародний конкурс фотографій об’єктів, який присвячений пам'яткам природи. Ці світлини наповнюють фонд для ілюстрування Вікіпедії та інших проєктів. Конкурс також має на меті привернути уваги до стану навколишнього середовища. В Україні його проводить громадська організація «Вікімедіа».

Зазначимо, що це найбільший у світі фотоконкурс пам’яток природної спадщини. Він зародився в Україні у 2013 році, а з 2014 року став міжнародним.

Також додамо, що до конкурсу цього року допускали тільки роботи, які зроблені до 24 лютого 2022 року.

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Цьогоріч Україна посіла третє місце серед 50 країн та територій за кількістю завантажених світлин: 121 учасник завантажив 4633 фотографій обʼєктів природно-заповідного фонду України.

Топ-10 світлин конкурсу представляють різні заповідні території дев’яти регіонів України та міста Київ і знайомлять з неймовірною красою нашої природи:

Серетський гідрологічний заказник. Тернопільська область.

фото: Володимир Бурдяк

Джарилгацький національний природний парк. Херсонська область.

фото: Дмитро Трофимчук

Гора Щербан Мармароського хребта в Карпатах. Закарпатська область.

фото: Михайло Пецкович

Ботанічний заказник «Новий Світ». Автономна Республіка Крим.

фото: Олександр Рижков

«Березовий Гай» у Деснянському районі Києва.

фото: Сергій Мірошник

Седнівський заказник. Чернігівська область.

фото: Олександр Арендар

Національний природний парк «Верховинський». Івано-Франківська область.

фото: Михайло Пецкович

Національний природний парк «Хотинський». Чернівецька область.

фото: Сергій Нестерчук

Ботанічний заказник «Чапля». Хмельницька область.

фото: Сергій Нестерчук

Геологічна пам'ятка природи «Нагорянські печери». Вінницька область.

фото: Тарас Золотавін

Нагадаємо, журнал Time показав 100 найкращих фото 2022 року. У підбірці є кадри війни в Україні, протести в Ірані та повстання у Шрі-Ланці.