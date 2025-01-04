Стало відомо, коли Україна отримає перші винищувачі Mirage 2000

Вже до 20 січня пілоти можуть літати на Mirage 2000 над Україною

Перші три модернізовані винищувачі Dassault Aviation Mirage 2000-5F прибудуть до України вже до 20 січня 2025 року. Про це повідомляє Avions Legendaires.

Зазначається, що літаки передаються зі складів Повітряно-космічних сил Франції та адаптовані для виконання завдань Повітряних сил ЗСУ. Загалом Україна має отримати до десяти таких бойових машин.

Передача Mirage 2000-5F стала можливою завдяки домовленостям між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Франції Еммануелем Макроном. Ці літаки долучаються до переліку ключової військової допомоги Франції, поруч із артилерійськими системами Caesar і броньованими машинами AMX-10RC.

У рамках програми модернізації, французькі спеціалісти оснастили винищувачі можливістю застосування крилатих ракет Scalp-EG і Storm Shadow. Це значно розширює бойові можливості літаків, дозволяючи здійснювати точні удари по цілях на великій відстані.

Деякі джерела припускають, що літаки вже знаходяться на території країни та виконують тренувальні польоти.

Таким чином Mirage 2000-5F стане другим «західним» винищувачем у складі Повітряних сил після американських F-16.

Mirage 2000 – це французький багатоцільовий винищувач, який у 1970-х роках розробила фірма Dassault Aviation, основний бойовий літак військово-повітряних сил Франції наприкінці XX – на початку XXI століття. Перший політ зафіксовано в 1978 році (на рік пізніше за МіГ-29), прийнятий на озброєння у Франції у 1984-му. Крім того, є на озброєнні армій Греції, Єгипту, ОАЕ, Індії, Перу та Тайваню. Раніше операторами Mirage були ще й Бразилія та Катар. Mirage використовували під час бойових дій у Боснії, Афганістані, Сирії, Лівії та інші.

Нагадаємо, українські пілоти та механіки сьогодні, 25 грудня, завершили підготовку на французьких винищувачах Mirage 2000-5F після шестимісячного навчання. Вона тривала пів року.