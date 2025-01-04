Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Стало відомо, коли Україна отримає перші винищувачі Mirage 2000

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Стало відомо, коли Україна отримає перші винищувачі Mirage 2000
Mirage 2000-5F стане другим «західним» винищувачем у складі Повітряних сил після американських F-16
фото з відкритих джерел

Вже до 20 січня пілоти можуть літати на Mirage 2000 над Україною

Перші три модернізовані винищувачі Dassault Aviation Mirage 2000-5F прибудуть до України вже до 20 січня 2025 року. Про це повідомляє Avions Legendaires.

Зазначається, що літаки передаються зі складів Повітряно-космічних сил Франції та адаптовані для виконання завдань Повітряних сил ЗСУ. Загалом Україна має отримати до десяти таких бойових машин.

Передача Mirage 2000-5F стала можливою завдяки домовленостям між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Франції Еммануелем Макроном. Ці літаки долучаються до переліку ключової військової допомоги Франції, поруч із артилерійськими системами Caesar і броньованими машинами AMX-10RC.

У рамках програми модернізації, французькі спеціалісти оснастили винищувачі можливістю застосування крилатих ракет Scalp-EG і Storm Shadow. Це значно розширює бойові можливості літаків, дозволяючи здійснювати точні удари по цілях на великій відстані.

Деякі джерела припускають, що літаки вже знаходяться на території країни та виконують тренувальні польоти.

Таким чином Mirage 2000-5F стане другим «західним» винищувачем у складі Повітряних сил після американських F-16.

Mirage 2000 – це французький багатоцільовий винищувач, який у 1970-х роках розробила фірма Dassault Aviation, основний бойовий літак військово-повітряних сил Франції наприкінці XX – на початку XXI століття. Перший політ зафіксовано в 1978 році (на рік пізніше за МіГ-29), прийнятий на озброєння у Франції у 1984-му. Крім того, є на озброєнні армій Греції, Єгипту, ОАЕ, Індії, Перу та Тайваню. Раніше операторами Mirage були ще й Бразилія та Катар. Mirage використовували під час бойових дій у Боснії, Афганістані, Сирії, Лівії та інші.

Нагадаємо, українські пілоти та механіки сьогодні, 25 грудня, завершили підготовку на французьких винищувачах Mirage 2000-5F після шестимісячного навчання. Вона тривала пів року.

Читайте також:

Теги: винищувач

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

J-50 оснащений кількома відсіками для озброєння
Китай представив новий винищувач J-50: характеристика
31 грудня, 2024, 07:27
Усі українські льотчики продовжують виконувати завдання із захисту країни
Росіяни заявили, що український льотчик здався у полон. Повітряні сили відреагували
29 грудня, 2024, 15:51
Французькі винищувачі будуть оснащені так, аби Повітряні сили мали перевагу над Росією
Українські пілоти завершили підготовку на винищувачах Mirage 2000
25 грудня, 2024, 11:38
Торік комерційні супутники у Міллеровому виявили десятки винищувачів Су-25 і Су-30
Forbes назвав цілі українських дронів на російському аеродромі «Міллерово»
24 грудня, 2024, 09:00
Обидва пілоти вчасно катапультувалися
Американські військові збили свій винищувач над Червоним морем
22 грудня, 2024, 08:47
Український пілот у небі
Не повернувся з бойового завдання: на фронті загинув молодий український пілот
14 грудня, 2024, 18:17
Нідерландські F-35 супроводили літак над міжнародними водами до кордону зони відповідальності НАТО
Нідерландські винищувачі перехопили російські літаки над Балтійським морем
10 грудня, 2024, 03:12
Літаки будуть озброєні крилатими ракетами «Скальп» та бомбами AASM
Стало відомо, скільки винищувачів Mirage 2000 отримає Україна на початку 2025 року
23 жовтня, 2024, 16:15
Перед поставкою Mirage 2000 будуть модернізовані для застосування озброєння класу «повітря-земля» та отримають удосконалені системи радіоелектронної боротьби
Умєров назвав особливості літаків Mirage, які передасть Франція у 2025 році
9 жовтня, 2024, 20:44

Події в Україні

Стало відомо, коли Україна отримає перші винищувачі Mirage 2000
Стало відомо, коли Україна отримає перші винищувачі Mirage 2000
Міноборони США повідомило, чи встигне відправити Україні всю обіцяну допомогу до інавгурації Трампа
Міноборони США повідомило, чи встигне відправити Україні всю обіцяну допомогу до інавгурації Трампа
Росія змістила увагу з захоплення Покровська на просування до кордонів Дніпропетровщини – ISW
Росія змістила увагу з захоплення Покровська на просування до кордонів Дніпропетровщини – ISW
Окупанти вночі запустили по Україні понад 80 дронів: є руйнування та постраждалі
Окупанти вночі запустили по Україні понад 80 дронів: є руйнування та постраждалі
Втрати ворога станом на 4 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 4 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
Всі обмежено придатні повинні з'явитися до ТЦК для направлення на ВЛК
Всі обмежено придатні повинні з'явитися до ТЦК для направлення на ВЛК

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
137K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 січня: ситуація на фронті
48K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 січня 2025
26K
Скільки українців із окупованих територій вступили в армію РФ у 2024 році? Звіт Центру нацспротиву
26K
Гривня з кожної посилки йде Милованову? Опозиційна депутатка викрила схему «Укрпошти»
20K
Всі обмежено придатні повинні з'явитися до ТЦК для направлення на ВЛК
15K
Вбивство Фаріон. Підозрюваному продовжено арешт (відео)

Новини

Росіяни захопили ще три населені пункти на Донеччині – DeepState
Сьогодні, 06:36
Мало ймовірно, що росіяни підійматимуть затонулі в Керченській протоці танкери – ВМС
Сьогодні, 05:51
Скільки відсотків українців готові поступитись територіями заради миру? Опитування КМІС
Сьогодні, 02:59
4 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
3 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 сiчня, 00:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua