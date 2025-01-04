Стало відомо, коли Україна отримає перші винищувачі Mirage 2000
Вже до 20 січня пілоти можуть літати на Mirage 2000 над Україною
Перші три модернізовані винищувачі Dassault Aviation Mirage 2000-5F прибудуть до України вже до 20 січня 2025 року. Про це повідомляє Avions Legendaires.
Зазначається, що літаки передаються зі складів Повітряно-космічних сил Франції та адаптовані для виконання завдань Повітряних сил ЗСУ. Загалом Україна має отримати до десяти таких бойових машин.
Передача Mirage 2000-5F стала можливою завдяки домовленостям між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Франції Еммануелем Макроном. Ці літаки долучаються до переліку ключової військової допомоги Франції, поруч із артилерійськими системами Caesar і броньованими машинами AMX-10RC.
У рамках програми модернізації, французькі спеціалісти оснастили винищувачі можливістю застосування крилатих ракет Scalp-EG і Storm Shadow. Це значно розширює бойові можливості літаків, дозволяючи здійснювати точні удари по цілях на великій відстані.
Деякі джерела припускають, що літаки вже знаходяться на території країни та виконують тренувальні польоти.
Таким чином Mirage 2000-5F стане другим «західним» винищувачем у складі Повітряних сил після американських F-16.
Нагадаємо, українські пілоти та механіки сьогодні, 25 грудня, завершили підготовку на французьких винищувачах Mirage 2000-5F після шестимісячного навчання. Вона тривала пів року.
Коментарі — 0