Американські військові збили свій винищувач над Червоним морем

Коридор Червоного моря став небезпечним через триваючі атаки на судноплавство з боку підтримуваних Іраном хуситів

Винищувач з двома американськими пілотами було збито над Червоним морем у результаті «дружнього вогню». Про це повідомляє Associated Press з посиланням на Центральне командування США (Centcom).

Зазначається, що літак F/A-18 Super Hornet, який базувався на авіаносці USS Harry S. Truman, випадково був уражений ракетним крейсером USS Gettysburg із тієї ж ударної групи. Обидва пілоти вчасно катапультувалися й були врятовані, хоча один із них зазнав легких травм.

У Центральному командуванні заявили, що американські сили раніше збивали безпілотники та ракети, запущені хуситами, що створюють постійну загрозу. Поспішність в ухваленні рішень в умовах високої напруги, ймовірно, призвела до цієї помилки.

Associated Press дійшло висновку, що збиття американського винищувача підкреслює, наскільки небезпечним став коридор Червоного моря через триваючі атаки на судноплавство з боку підтримуваних Іраном хуситів.

Нагадаємо, угруповання хуситів у Ємені підтримує Іран. Разом з палестинським ХАМАСом та ліванською «Хезболлою», єменські бойовики входять до так званої «вісі опору» США і державам колективного Заходу.

У жовтні Сполучені Штати Америки завдали ударів по кількох частинах Ємену, включаючи його столицю Сану і портове місто Ходейда. Американські літаки та кораблі завдали ударів по системах озброєння, базах та іншому обладнанню, що належить підтримуваному Іраном угрупованню, в результаті чого були вражені опорні пункти хуситів.