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Не повернувся з бойового завдання: на фронті загинув молодий український пілот

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Не повернувся з бойового завдання: на фронті загинув молодий український пілот
Український пілот у небі
фото: 299 бригада тактичної авіації

Загинув льотчик 299-ї бригади тактичної авіації

У суботу, 14 грудня, не повернувся з бойового завдання молодий український пілотльотчик 299-ї бригади тактичної авіації Повітряних Сил, який бив окупанта на найгарячіших напрямках фронту. Про це повідомляють Повітряні Сили України.

«Пілоти тактичної авіації Повітряних Сил працюють на межі можливостей, використовуючи усі наявні засоби ураження іноземного виробництва. Льотчики завдають ударів в умовах активної протидії ворога, для якісного виконання завдання їм постійно доводиться входити в зону дії ворожої ППО, витримувати високі перевантаження під час небезпечних місій...», – ідеться у повідомленні.

У Повітряних Силах зазначили, що війна триває, тож треба підтримувати військо, шанувати тих, хто віддав найдорожче за майбутнє наших дітей.

«Наша Свобода та Незалежність дається нам дорогою ціною. Нам потрібно достатньо засобів та зброї і більше рішучості від наших партнерів, для досягнення справедливого миру в Україні! Ми обов’язково помстимося за кожного українця, чиє серце перестало битися через безглузду загарбницьку війну Росії…», – наголосили у Повітряних Силах.

Раніше ворожі пабліки писали про збиття українського Су-25 на Херсонському напрямку.

Нагадаємо, 26 серпня, захищаючи нашу країну під час російської масованої ракетно-авіаційної атаки, загинув льотчик Олексій Месь. 

Раніше повідомлялося, що винищувач F-16, наданий союзниками Україні, був знищений в результаті катастрофи в понеділок, 26 серпня. Літак не був збитий вогнем противника, хоча інцидент стався під час масованого російського ракетного обстрілу країни в понеділок. Швидше, катастрофа сталася через помилку пілота.

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Теги: винищувач пілот льотчик літак незалежність війна катастрофа

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