Українські пілоти завершили підготовку на винищувачах Mirage 2000

Франція поставить Україні винищувачі Mirage 2000-5 у першому кварталі 2025 року

Українські пілоти та механіки сьогодні, 25 грудня, завершили підготовку на французьких винищувачах Mirage 2000-5F після шестимісячного навчання. Про це повідомляє French Aid to Ukraine.

«Через пів року завершилася підготовка українських пілотів і механіків на Mirage 2000-5F. Щасливого Різдва!» – йдеться у повідомленні.

Mirage 2000 – це французький багатоцільовий винищувач, який у 1970-х роках розробила фірма Dassault Aviation, основний бойовий літак військово-повітряних сил Франції наприкінці XX – на початку XXI століття. Перший політ зафіксовано в 1978 році (на рік пізніше за МіГ-29), прийнятий на озброєння у Франції у 1984-му. Крім того, є на озброєнні армій Греції, Єгипту, ОАЕ, Індії, Перу та Тайваню. Раніше операторами Mirage були ще й Бразилія та Катар. Mirage використовували під час бойових дій у Боснії, Афганістані, Сирії, Лівії та інші.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що незабаром Україна отримає літаки Mirage 2000. Перші винищувачі надійдуть на початку 2025 року. За словами міністра оборони України Рустема Умєрова, винищувачі Mirage 2000, які Франція має передати Україні на початку 2025 року, будуть оснащені так, аби Повітряні сили мали перевагу над Росією.

До слова, Франція поставить Україні три винищувачі Mirage 2000-5 у першому кварталі 2025 року. Ця цифра досі не оголошувалась ні Єлісейським палацом, ні Міністерством збройних сил Франції.

Літаки будуть озброєні крилатими ракетами «Скальп» та бомбами AASM для бойових завдань класу «повітря-земля». Проте спочатку потрібно буде модифікувати літак та навчити пілотів та механіків.

Як повідомлялося, у наступному році збройні сили Норвегії братимуть участь у навчанні українських пілотів на винищувачах F-16 у Португалії.

Раніше The New York Times із посиланням на ряд американських посадовців повідомляла, що у 2024 році Україна зможе використати на полі бою не більше десяти винищувачів F-16.