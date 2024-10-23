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Стало відомо, скільки винищувачів Mirage 2000 отримає Україна на початку 2025 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Стало відомо, скільки винищувачів Mirage 2000 отримає Україна на початку 2025 року
Літаки будуть озброєні крилатими ракетами «Скальп» та бомбами AASM
фото з відкритих джерел

Франція поставить Україні три винищувачі Mirage 2000-5 у першому кварталі 2025 року

У першій поставці літаків Mirage 2000-5 від Франції на початку наступного року буде три літаки. Про це повідомляє La Tribune.

Франція поставить Україні три винищувачі Mirage 2000-5 у першому кварталі 2025 року. Ця цифра досі не оголошувалась ні Єлісейським палацом, ні Міністерством збройних сил Франції.

Літаки будуть озброєні крилатими ракетами «Скальп» та бомбами AASM для бойових завдань класу «повітря-земля». Проте спочатку потрібно буде модифікувати літак та навчити пілотів та механіків.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що незабаром Україна отримає літаки Mirage 2000. Перші винищувачі надійдуть на початку 2025 року. За словами міністра оборони України Рустема Умєрова, винищувачі Mirage 2000, які Франція має передати Україні на початку 2025 року, будуть оснащені так, аби Повітряні сили мали перевагу над Росією.

Як повідомлялося, Україна отримає винищувачі F-16 від Норвегії, і перші шість літаків будуть доставлені найближчим часом. Також міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що Україна може використовувати передані Нідерландами винищувачі F-16 на території Росії. Це дозволено робити в російському повітряному просторі.

До слова, Велика Британія підготувала 200 українських пілотів, які невдовзі будуть літати на західних винищувачах F-16.

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Теги: Франція винищувач літак військова допомога

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