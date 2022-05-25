Стало відомо, скільки цивільних загинули на Чернігівщині від початку війни

У Чернігівській області загинуло більше ніж 500 мирних мешканців

Ворог продовжує щоденні та нічні прикордонні обстріли області

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Чернігівській області загинули більше 500 мирних мешканців. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус на брифінгу.

«В основному поранені і загиблі – це мешканці Чернігова і населених пунктів, які знаходяться поруч із ним. На сьогодні ми продовжуємо знаходити тіла розстріляних наших співгромадян та фіксувати злочини РФ», – повідомив Чаус.

Голова ОВА додав, що ворог продовжує щоденні та нічні прикордонні обстріли області. Вони здійснюються на північних напрямках із території РФ.

Раніше повідомлялося, що у селі Ягідне на Чернігівщині під час російської окупації загарбники з 350 жителів сформували живий щит. Людей утримували в підвалі місцевої школи.

Через нелюдські умови утримання – відсутність достатнього простору, санітарних умов, доступу до повітря, їжі, води – померли 10 людей похилого віку. Сімох жителів Ягідного загарбники розстріляли.