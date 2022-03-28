Стало відомо, скільки у країні заведено справ про мародерство

Голова Нацполіції закликає не вдаватись до самосуду над спійманими крадіями

Понад 330 кримінальних проваджень за фактом крадіжок, вчинених в умовах воєнного стану, зареєстровано Національною поліцією України. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

Також він попросив громадян бути гуманнішими до мародерів, адже вони мають нести відповідальність згідно із законодавством.

«Дякуємо небайдужим громадянам, які допомагають поліції затримувати мародерів. Однак прошу вас бути гуманнішими. Так, ці особи скоїли злочини в цей надзвичайно складний для всіх час, але не варто відверто знущатися та катувати їх. Вони відповідатимуть за Законом, бо Україна – правова Держава», – заявив Клименко.

Голова Нацполіції також розповів, що за час повномасштабного вторгнення РФ на територію України поліція отримала понад 900 тисяч повідомлень від громадян.

Найчастіше українці звертаються по інформаційну чи консультаційну допомогу. Також активно повідомляють про підозрілих осіб і ймовірно вибухонебезпечні предмети

Крім цього, Клименко зазначив, що загальна кількість заяв про кримінальні та адміністративні правопорушення зменшилась у понад 2,5 раза порівняно з цим же періодом 2021 року. Загалом зафіксовано скоєння приблизно 13 тисяч злочинів, 10 тисяч з яких тяжкі й особливо тяжкі.

Раніше стало відомо про затримання у Вишгородському районі затримали двох мародерів, які з приватного будинку викрали зброю та цінності.

Також СБУ опублікувало перехоплені розмови окупантів, у яких ті зізнаються у грабунках та насильстві над українським населенням.