Росіяни викрадають цивільних чоловіків та видають їх за військовополонених

Викрадених українців демонструють у російських ЗМІ як «полонених» військовослужбовців ЗСУ

Полонених українців окупанти змушують брати участь у постановочних пропагандистських відео

Росіяни викрадають українських цивільних чоловіків і потім видають їх за військовополонених. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«Відступаючи з Київської області, російські війська викрадали цивільних українців, яких тепер демонструють у російських ЗМІ як «полонених» військовослужбовців ЗСУ», – розповіла Денісова.

Росіяни перевдягають цивільних українців у військову форму та змушують брати участь у постановочних пропагандистських відео.

Про масове захоплення мирних мешканців повідомив також і звільнений із російського полону український військовий. Він розповів, що у СІЗО Курська перебували понад 40 цивільних полонених.

Нагадаємо, серед 86 визволених з російського полону військовослужбовців були жінки, які у неволі були піддані катуванням та жорстокому поводженню,

24 березня в Україну повернулися 19 моряків з острова Зміїний і ще 10 військовослужбовців. Україна віддала натомість 10 захоплених у полон окупантів та 11 цивільних російських моряків, яких ми врятували із затопленого судна біля Одеси.

Денісова вже повідомляла, що Росія негуманно поводиться з українськими військовополоненими, чим грубо порушує відповідну Женевську конвенцію.

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