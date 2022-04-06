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    Події в Україні

    Росіяни викрадають цивільних чоловіків та видають їх за військовополонених

    Викрадених українців демонструють у російських ЗМІ як &laquo;полонених&raquo; військовослужбовців ЗСУ - Росіяни викрадають цивільних чоловіків та видають їх за військовополонених
    Викрадених українців демонструють у російських ЗМІ як «полонених» військовослужбовців ЗСУ
    фото з відкритих джерел

    Полонених українців окупанти змушують брати участь у постановочних пропагандистських відео

    Росіяни викрадають українських цивільних чоловіків і потім видають їх за військовополонених. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

    «Відступаючи з Київської області, російські війська викрадали цивільних українців, яких тепер демонструють у російських ЗМІ як «полонених» військовослужбовців ЗСУ», – розповіла Денісова.

    Росіяни перевдягають цивільних українців у військову форму та змушують брати участь у постановочних пропагандистських відео.

    Про масове захоплення мирних мешканців повідомив також і звільнений із російського полону український військовий. Він розповів, що у СІЗО Курська перебували понад 40 цивільних полонених.

    Нагадаємо, серед 86 визволених з російського полону військовослужбовців були жінки, які у неволі були піддані катуванням та жорстокому поводженню,

    24 березня в Україну повернулися 19 моряків з острова Зміїний і ще 10 військовослужбовців. Україна віддала натомість 10 захоплених у полон окупантів та 11 цивільних російських моряків, яких ми врятували із затопленого судна біля Одеси.

    Денісова вже повідомляла, що Росія негуманно поводиться з українськими військовополоненими, чим грубо порушує відповідну Женевську конвенцію.

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    Теги: росія окупанти ЗМІ ЗСУ війна СІЗО полон Україна Людмила Денісова корабль окупація #stoprussia
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    Росіяни викрадають цивільних чоловіків та видають їх за військовополонених