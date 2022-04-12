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    Зеленський сьогодні звернеться до народу та парламенту Литви

    У вівторок президент України продовжить спілкування з державами-партнерами - Зеленський сьогодні звернеться до народу та парламенту Литви

    У вівторок президент України продовжить спілкування з державами-партнерами

    фото: Офіс президента

    У Києві напередодні з візитом побувала премʼєр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте

    Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 12 квітня, виступить зі зверненням до народу та парламенту Литовської Республіки. Про це Зеленський розповів у відеозверненні уночі 11 квітня.

    «Цього тижня продовжу такий формат спілкування з державами-партнерами. Завтра (12 квітня – ред.) буду звертатися до парламенту й народу Литовської Республіки», – зазначив президент.

    Він нагадав, що у понеділок в Україні з візитом перебувала премʼєр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте.

    «Я вдячний їй за підтримку, як і всьому литовському народу», – підкреслив Зеленський.

    Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та прем’єр-міністерка Литовської Республіки Інгріда Шимоніте 11 квітня відвідали звільнене смт Бородянка в Київській області.

    Як повідомлялося, перша країна ЄС повністю відмовилась від російського газу. Литва перша країна ЄС серед тих, які отримували газ від «Газпрому» і стала незалежною від постачання газу з Росії.

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    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Зеленський сьогодні звернеться до народу та парламенту Литви