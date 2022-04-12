Сьогодні вирушать три додаткові потяги «Інтерсіті+»
«Укрзалізниця» призначила додаткові рейси на 12 квітня
«Укрзалізниця» інформує про призначення на сьогодні, 12 квітня, додаткових рейсів «Інтерсіті+»:
- Дарниця – Дніпро (без заїзду на станцію Київ-Пасажирський) о 08:30;
- Дніпро – Львів о 17:00;
- Харків – Львів о 17:00.
А також 13 квітня зі Львова до Дарниці (через станцію Київ-Пасажирський) о 09:30.
Квитки у продажу на сайті та чат-ботах «Укрзалізниці».
Нагадаємо, «Укрзалізниця» відновлює рух електричок за п'ятьма напрямками.
Як повідомлялося, нова платформа міської електрички відкривається у Києві.Залізнична станція «Русанівка» стояла занедбаною понад 10 років.
Також на залізницю повертаються поштові вагони. Від перевезення кореспонденції в вагонах намагалися відмовитися понад двадцять років тому.