Сьогодні вирушать три додаткові потяги «Інтерсіті+»

Можна поїхати до Львова та Дніпра

«Укрзалізниця» призначила додаткові рейси на 12 квітня

«Укрзалізниця» інформує про призначення на сьогодні, 12 квітня, додаткових рейсів «Інтерсіті+»:

Дарниця – Дніпро (без заїзду на станцію Київ-Пасажирський) о 08:30;

Дніпро – Львів о 17:00;

Харків – Львів о 17:00.

А також 13 квітня зі Львова до Дарниці (через станцію Київ-Пасажирський) о 09:30.

Квитки у продажу на сайті та чат-ботах «Укрзалізниці».

Нагадаємо, «Укрзалізниця» відновлює рух електричок за п'ятьма напрямками.

Як повідомлялося, нова платформа міської електрички відкривається у Києві.Залізнична станція «Русанівка» стояла занедбаною понад 10 років.

Також на залізницю повертаються поштові вагони. Від перевезення кореспонденції в вагонах намагалися відмовитися понад двадцять років тому.

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