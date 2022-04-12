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    Події в Україні

    Сьогодні вирушать три додаткові потяги «Інтерсіті+»

    Можна поїхати до Львова та Дніпра - Сьогодні вирушать три додаткові потяги «Інтерсіті+»
    Можна поїхати до Львова та Дніпра
    фото: Вікіпедія

    «Укрзалізниця» призначила додаткові рейси на 12 квітня

    «Укрзалізниця» інформує про призначення на сьогодні, 12 квітня, додаткових рейсів «Інтерсіті+»:

    • Дарниця – Дніпро (без заїзду на станцію Київ-Пасажирський) о 08:30;
    • Дніпро – Львів о 17:00;
    • Харків – Львів о 17:00.

    А також 13 квітня зі Львова до Дарниці (через станцію Київ-Пасажирський) о 09:30.

    Квитки у продажу на сайті та чат-ботах «Укрзалізниці».

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» відновлює рух електричок за п'ятьма напрямками.

    Як повідомлялося, нова платформа міської електрички відкривається у Києві.Залізнична станція «Русанівка» стояла занедбаною понад 10 років.

    Також на залізницю повертаються поштові вагони. Від перевезення кореспонденції в вагонах намагалися відмовитися понад двадцять років тому.

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    Теги: Харків росія окупанти війна Укрзалізниця Дніпро Львів Україна окупація #stoprussia
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    Сьогодні вирушать три додаткові потяги «Інтерсіті+»