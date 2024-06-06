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Стаття Financial Times про енергетику має ознаки ІПСО в інтересах Росії – Міненерго

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Стаття Financial Times про енергетику має ознаки ІПСО в інтересах Росії – Міненерго
Неназваний представник української влади у матеріалі стверджує: «Ми повинні готуватися до життя в холоді і темряві»
фото з відкритих джерел

За даними міністерства, у статті змішуються правдиві і фальшиві дані та містяться апелювання до емоцій читача

Міністерство енергетики стверджує, що стаття британської газети Financial Times із назвою «Росія знищила понад половину енергетики України» містить ознаки інформаційно-психологічної операції, має маніпулятивний характер та просуває наративи ворога. Про це йдеться у повідомленні відомства.  

«У статті використовуються посилання на анонімні джерела в українському уряді. Це ставить під сумнів достовірність наданої інформації, адже вона не підтверджена офіційними джерелами. Аудиторія має розуміти, що посилання на анонімні джерела без конкретних підтверджень не є надійною інформацією, а висновки можуть бути маніпулятивними», – зазначили у Міненерго.

Так, неназваний представник української влади у матеріалі стверджує: «Ми повинні готуватися до життя в холоді і темряві». У Міненерго кажуть, що таке твердження «спрямоване на поширення страху та паніки серед населення».

Також Міненерго назвало «відвертою брехнею і маніпуляцією» те, що у статті констатується, що 31 травня було ухвалено рішення про підвищення тарифів на електроенергію для населення у два рази. Наголошується, що розмір тарифу збільшився на 63% і «є велика різниця» між 60 та 100%. 

«Щоб надати матеріалу видимість достовірності, у статті змішуються правдиві і фальшиві дані та містяться апелювання до емоцій читача», – заявило міністерство.

За даними Міненерго, наразі в українському інфопросторі значно збільшилася кількість інформаційних вкидів, пов’язаних з темою енергетики, які мають ознаки ІПСО і спрямовані на створення соціальної напруги, залякування українців і формування недовіри до дій влади.

Зазначимо, у статті Financial Times йшлося про те, що з початку повномасштабного вторгнення Росії Україна втратила більше половини своїх генеруючих потужностей і зараз їх обсяг складає менше 20 ГВт. Також зазначалося, що удари Росії по енергосистемі України, ймовірно, призведуть до того, що українцям доведеться жити в холоді й темряві протягом наступної зими.

Нагадаємо, через перевищення лімітів споживання з 20:40 5 червня «Укренерго» змушене застосувати аварійні відключення світла у дванадцятьох областях України. Йдеться про Харківську, Сумську, Київську, Черкаську, Чернігівську, Івано-Франківську, Рівненську, Волинську, Львівську, Одеську, Запорізьку та Кіровоградську області.

До слова, у четвер, 6 червня, дефіцит електроенергії в енергосистемі прогнозується упродовж усієї доби. Як зазначає пресслужба «Укренерго», ліміти на споживання електроенергії діятимуть для кожної області з 00:00 до 24:00.

Як повідомлялося, 31 травня Кабінет міністрів України підвищив тариф на світло для населення. За середнього щомісячного споживання електроенергії в обсязі 170 кВт*год, платіжка за електроенергію зросте на 285 грн.Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.  Тариф на світло змінюється з 1 червня 2024 року. Новий становитиме 4,32 грн за кіловат.

Читайте також: З початку війни генеруючі потужності України впали з 55 ГВт до менш ніж 20 Гвт – Financial Times
Теги: Міненерго відключення

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