ДТЕК повідомив, чи заплановані на завтра відключення електрики у регіонах

У компанії заявили, що в разі змін ситуації в енергосистемі, будуть оперативно інформувати

На суботу попередньо обмеження електрики не заплановані, але ситуація може змінитися

У суботу відключення електроенергії у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській і Донецькій областях не планується. Про це повідомили у прес-службі ДТЕК.

Зазначається, що сьогодні за вказівкою «Укренерго» з 19:00 до 00:00 застосовуватимуться графіки знеструмлень. Водночас, в компанії наголосили, що є і обнадійливі новини.

«На суботу попередньо обмеження електрики не заплановані. Втім, ситуація вкрай мінлива. Будь ласка, використовуйте світло ощадливо», – заявили в ДТЕК.

фото: ДТЕК

Також в компанії додали, що в разі змін ситуації в енергосистемі, будуть оперативно інформувати.

Нагадаємо, відключення електроенергії в Україні навряд чи будуть запроваджувати кожен день. Ймовірно, дефіцит в енергосистемі буде виникати періодами.

Як повідомлялося, «Укренерго» запроваджує контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України.

До слова, у Києві 16 травня через значний дефіцит в енергосистемі запровадили погодинні стабілізаційні відключення світла. «Главком» розповів, де шукати графіки відключення світла.