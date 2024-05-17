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ДТЕК повідомив, чи заплановані на завтра відключення електрики у регіонах

Катерина Іванова
glavcom.ua
ДТЕК повідомив, чи заплановані на завтра відключення електрики у регіонах
У компанії заявили, що в разі змін ситуації в енергосистемі, будуть оперативно інформувати
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

На суботу попередньо обмеження електрики не заплановані, але ситуація може змінитися

У суботу відключення електроенергії у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській і Донецькій областях не планується. Про це повідомили у прес-службі ДТЕК. 

Зазначається, що сьогодні за вказівкою «Укренерго» з 19:00 до 00:00 застосовуватимуться графіки знеструмлень. Водночас, в компанії наголосили, що є і обнадійливі новини. 

«На суботу попередньо обмеження електрики не заплановані. Втім, ситуація вкрай мінлива. Будь ласка, використовуйте світло ощадливо», – заявили в ДТЕК.

ДТЕК повідомив, чи заплановані на завтра відключення електрики у регіонах фото 1
фото: ДТЕК

Також в компанії додали, що в разі змін ситуації в енергосистемі, будуть оперативно інформувати.

Нагадаємо, відключення електроенергії в Україні навряд чи будуть запроваджувати кожен день. Ймовірно, дефіцит в енергосистемі буде виникати періодами.

Як повідомлялося, «Укренерго» запроваджує контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України.

До слова, у Києві 16 травня через значний дефіцит в енергосистемі запровадили погодинні стабілізаційні відключення світла. «Главком» розповів, де шукати графіки відключення світла.

Читайте також: Відключення світла. Це лишень репетиція
Теги: Укренерго відключення обмеження

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