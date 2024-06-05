«Укренерго» анонсувало графіки відключення світла на 6 червня

Kіміти на споживання електроенергії діятимуть для кожної області з 00:00 до 24:00

В енергосистемі Україні зафіксовано значний дефіцит

У четвер, 6 червня, дефіцит електроенергії в енергосистемі прогнозується упродовж усієї доби. Про це повідомляє «Укренерго».

Як зазначає пресслужба компанії, ліміти на споживання електроенергії діятимуть для кожної області з 00:00 до 24:00.

Для дотримання лімітів обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень світла для промислових і побутових споживачів. Проте у разі перевищення визначених лімітів можливі аварійні відключення електроенергії.

Нагадаємо, сьогодні, 5 червня, в енергосистемі Україні зафіксовано значний дефіцит, тому відключення світла можуть тривати понад чотири години.

Ліміти на споживання електроенергії діятимуть для кожної області з 00:00 до 24:00 фото: «Укренерго»

Як повідомлялося, 31 травня Кабінет міністрів України підвищив тариф на світло для населення. За середнього щомісячного споживання електроенергії в обсязі 170 кВт*год, платіжка за електроенергію зросте на 285 грн.Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики. Тариф на світло змінюється з 1 червня 2024 року. Новий становитиме 4,32 грн за кіловат.

Зазначимо, очікувалося, що тариф буде диференційованим залежно від місячних обсягів. Зокрема, для споживання до 100 кВт*год пропонувалося залишити діючу ціну 2,64 грн за кВт*год, а за кожний наступний кіловат – підняти до 4,8 грн за кВт*год.

Після зростання тарифу на електроенергію українцям варто готуватися до подорожчання опалення.