«Укренерго» анонсувало графіки відключення світла на 6 червня
В енергосистемі Україні зафіксовано значний дефіцит
У четвер, 6 червня, дефіцит електроенергії в енергосистемі прогнозується упродовж усієї доби. Про це повідомляє «Укренерго».
Як зазначає пресслужба компанії, ліміти на споживання електроенергії діятимуть для кожної області з 00:00 до 24:00.
Для дотримання лімітів обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень світла для промислових і побутових споживачів. Проте у разі перевищення визначених лімітів можливі аварійні відключення електроенергії.
Нагадаємо, сьогодні, 5 червня, в енергосистемі Україні зафіксовано значний дефіцит, тому відключення світла можуть тривати понад чотири години.
Як повідомлялося, 31 травня Кабінет міністрів України підвищив тариф на світло для населення. За середнього щомісячного споживання електроенергії в обсязі 170 кВт*год, платіжка за електроенергію зросте на 285 грн.Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики. Тариф на світло змінюється з 1 червня 2024 року. Новий становитиме 4,32 грн за кіловат.
Зазначимо, очікувалося, що тариф буде диференційованим залежно від місячних обсягів. Зокрема, для споживання до 100 кВт*год пропонувалося залишити діючу ціну 2,64 грн за кВт*год, а за кожний наступний кіловат – підняти до 4,8 грн за кВт*год.
Після зростання тарифу на електроенергію українцям варто готуватися до подорожчання опалення.
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