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«Укренерго» ввело аварійні відключення світла у 12-х областях

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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«Укренерго» ввело аварійні відключення світла у 12-х областях
«Укренерго» застосовує аварійні відключення світла через перевищення лімітів споживання
фото: glavcom.ua

Аварійні відключення буде скасовано після входження областей у визначені для них ліміти споживання

Через перевищення лімітів споживання з 20:40 «Укренерго» змушене застосувати аварійні відключення світла у дванадцятьох областях України. Йдеться про Харківську, Сумську, Київську, Черкаську, Чернігівську, Івано-Франківську, Рівненську, Волинську, Львівську, Одеську, Запорізьку та Кіровоградську області. Про це повідомляє «Укренерго».

Крім того, можливі перерви в енергопостачанні об'єктів критичної інфраструктури.

Як зазначає пресслужба компанії, аварійні відключення буде скасовано після входження областей у визначені для них ліміти споживання.

Нагадаємо, генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко повідомив, що відключення світла в Києві довші, ніж в інших регіонах України, через велику кількість критичної інфраструктури.

До слова, у четвер, 6 червня, дефіцит електроенергії в енергосистемі прогнозується упродовж усієї доби. Як зазначає пресслужба «Укренерго», ліміти на споживання електроенергії діятимуть для кожної області з 00:00 до 24:00.

Для дотримання лімітів обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень світла для промислових і побутових споживачів. Проте у разі перевищення визначених лімітів можливі аварійні відключення електроенергії.

Нагадаємо, 31 травня Кабінет міністрів України підвищив тариф на світло для населення. За середнього щомісячного споживання електроенергії в обсязі 170 кВт*год, платіжка за електроенергію зросте на 285 грн.Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.  Тариф на світло змінюється з 1 червня 2024 року. Новий становитиме 4,32 грн за кіловат.

Зазначимо, очікувалося, що тариф буде диференційованим залежно від місячних обсягів. Зокрема, для споживання до 100 кВт*год пропонувалося залишити діючу ціну 2,64 грн за кВт*год, а за кожний наступний кіловат – підняти до 4,8 грн за кВт*год.

Читайте також: Зміна тарифів на світло: Міненерго зробило уточнення щодо пільг
Теги: Укренерго Одещина Київщина електроенергія відключення

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