«Укренерго» повідомило, чи будуть відключення електроенергії 26 травня

Якщо ситуація в енергосистемі зміниться, то про обмеження споживання повідомлять додатково

У неділю, 26 травня, обмеження споживання електроенергії для побутових та промислових споживачів застосовуватися не будуть. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

Водночас, якщо ситуація в енергосистемі зміниться, то про подальші заходи щодо обмеження споживання повідомлять додатково.

Нагадаємо, графіки відключень світла у Київській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях сьогодні, 25 травня, будуть діяти довше, аніж передбачалося. Про це повідомив гендиректор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко у Facebook.

«На цей раз «Укренерго» для Києва дає коригування в гіршу сторону», – зазначив Коваленко.

За його словами, відключення світла у Києві сьогодні, 25 травня, будуть тривати у період з 20:00 до 24:00. Це на дві години довше, ніж планувалося. Покриття потреб у столиці тримається на рівні 80%, що на 7% менше за попередній прогноз.

Раніше повідомлялося, що графіки погодинних відключень електроенергії у суботу 25 травня діятимуть для промислових та побутових споживачів по всій території України у години максимального вечірнього споживання – з 20:00 до 22:00.

До слова, світло вимикатимуть в Україні, поки не відновиться генерація.

Також повідомлялося, що Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою для обленерго встановлюються правила щодо графіків відключення електроенергії.