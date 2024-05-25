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«Укренерго» повідомило, чи будуть відключення електроенергії 26 травня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
«Укренерго» повідомило, чи будуть відключення електроенергії 26 травня
«Укренерго» не планує обмежень споживання електроенергії
фото з відкритих джерел

Якщо ситуація в енергосистемі зміниться, то про обмеження споживання повідомлять додатково

У неділю, 26 травня, обмеження споживання електроенергії для побутових та промислових споживачів застосовуватися не будуть. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

Водночас, якщо ситуація в енергосистемі зміниться, то про подальші заходи щодо обмеження споживання повідомлять додатково.

«Укренерго» повідомило, чи будуть відключення електроенергії 26 травня фото 1

Нагадаємо, графіки відключень світла у Київській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях сьогодні, 25 травня,  будуть діяти довше, аніж передбачалося. Про це повідомив гендиректор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко у Facebook.

«На цей раз «Укренерго» для Києва дає коригування в гіршу сторону», – зазначив Коваленко.

За його словами, відключення світла у Києві сьогодні, 25 травня, будуть тривати у період з 20:00 до 24:00. Це на дві години довше, ніж планувалося. Покриття потреб у столиці тримається на рівні 80%, що на 7% менше за попередній прогноз.

Раніше повідомлялося, що графіки погодинних відключень електроенергії у суботу 25 травня діятимуть для промислових та побутових споживачів по всій території України у години максимального вечірнього споживання – з 20:00 до 22:00.

До слова, світло вимикатимуть в Україні, поки не відновиться генерація.

Також повідомлялося, що Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою для обленерго встановлюються правила щодо графіків відключення електроенергії. 

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Теги: електроенергія Укренерго відключення

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