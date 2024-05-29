«Укренерго» повідомило, чи будуть відключення світла 30 травня

При зміні ситуації в енергосистемі про застосування обмежень споживання буде повідомлено окремо

В Україні у четвер, 30 травня, відключення електроенергії не прогнозуються. Про це повідомляє «Укренерго».

«30 травня відключення не прогнозуються», - повідомили у компанії.

Як зазначила пресслужба «Укренерго», при зміні ситуації в енергосистемі про застосування обмежень споживання буде повідомлено окремо.

Завтра, 30 травня, «Укренерго» не прогнозує відключення світла фото: Facebook/«Укренерго»

Нагадаємо, російські окупанти пошкодили або зруйнували усі теплові електростанції України. Натомість частка ГЕС у виробництві енергії знизилася до 5%. Про це заявив член наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко. За словами Бойка, зазнала великих втрат і гідроенергетика. Дві електростанції повністю не працюють. Член наглядової ради розповів, що атомні станції працюють, але влітку на багатьох блоках проводять ремонт. Також знищено до 40% (понад 8 ГВт) маневрових потужностей, за допомогою яких покривалися ранкові та вечірні піки споживання. За рахунок імпорту до 1,7 ГВт потужності з ЄС можна покрити дефіцит лише частково.

Нагадаємо, сьогодні, 28 травня, «Укренерго» не прогнозує відключення світла. Як зазначила пресслужба «Укренерго», при зміні ситуації в енергосистемі, про застосування заходів щодо обмеження споживання електроенергії повідомлять додатково.

Як повідомлялося, у спекотні місяці графіки відключень електроенергії можуть бути жорсткішими.

Раніше Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою для обленерго встановлюються правила щодо графіків відключення електроенергії.

До слова, Київ на сьогодні бере на себе основне навантаження від дефіциту електричної енергії