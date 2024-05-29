Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Укренерго» повідомило, чи будуть відключення світла 30 травня

Ірина Міллер
glavcom.ua
«Укренерго» повідомило, чи будуть відключення світла 30 травня
фото з відкритих джерел

При зміні ситуації в енергосистемі про застосування обмежень споживання буде повідомлено окремо

В Україні у четвер, 30 травня, відключення електроенергії не прогнозуються. Про це повідомляє  «Укренерго».

«30 травня відключення не прогнозуються», - повідомили у компанії.

Як зазначила пресслужба «Укренерго», при зміні ситуації в енергосистемі про застосування обмежень споживання буде повідомлено окремо.

Завтра, 30 травня, «Укренерго» не прогнозує відключення світла
Завтра, 30 травня, «Укренерго» не прогнозує відключення світла
фото: Facebook/«Укренерго»

Нагадаємо, російські окупанти пошкодили або зруйнували усі теплові електростанції України. Натомість частка ГЕС у виробництві енергії знизилася до 5%. Про це заявив член наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко. За словами Бойка, зазнала великих втрат і гідроенергетика. Дві електростанції повністю не працюють. Член наглядової ради розповів, що атомні станції працюють, але влітку на багатьох блоках проводять ремонт. Також знищено до 40% (понад 8 ГВт) маневрових потужностей, за допомогою яких покривалися ранкові та вечірні піки споживання. За рахунок імпорту до 1,7 ГВт потужності з ЄС можна покрити дефіцит лише частково.

Нагадаємо, сьогодні, 28 травня, «Укренерго» не прогнозує відключення світла. Як зазначила пресслужба «Укренерго», при зміні ситуації в енергосистемі, про застосування заходів щодо обмеження споживання електроенергії повідомлять додатково.

Як повідомлялося, у спекотні місяці графіки відключень електроенергії можуть бути жорсткішими.

Раніше Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою для обленерго встановлюються правила щодо графіків відключення електроенергії.

До слова, Київ на сьогодні бере на себе основне навантаження від дефіциту електричної енергії

Читайте також: Відключення світла – реальність на два роки – Energy Club
Теги: електроенергія Укренерго відключення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Раніше Національний банк України оголосив про те, що тариф поступово буде збільшуватися протягом наступних років
Для ремонту енергосистеми потрібен перегляд тарифу на світло вже влітку – Держенергонагляд
7 травня, 15:05
Промислові підприємства зацікавлені взяти участь у розбудові системи розподіленої генерації електроенергії
Федерація роботодавців: Промисловість готова розвивати розподілену генерацію, але є умова
18 травня, 13:08
Упродовж наступного опалювального сезону прогнозується значний дефіцит в енергосистемі
Дефіцит електроенергії: Міненерго повідомило, коли буде важкий період
12 травня, 05:34
Генеральний директор Yasno прогнозує, що якщо споживання електроенергії продовжить зростати, Україна може запровадити обмеження для побутових споживачів
Обмеження електроенергії для побутових споживачів: гендиректор Yasno зробив прогноз
13 травня, 10:19
Для українців, які споживають менш ніж 100 кВт, тариф залишиться незмінним
Уряд планує майже вдвічі збільшити тариф на електроенергію – Forbes
Сьогодні, 17:48
Президент: Ніколи російський терор не буде залишатися безкарним
Зеленський повідомив про розбудову енергетики, яка буде працювати попри російський терор
17 травня, 20:12
Після російських ударів українська енергетика втратила суттєву частину генерації, тож їй потрібен час на відновлення
«По 10 годин без світла». Нардеп приголомшив «оптимістичним» прогнозом на зиму
18 травня, 13:13
Українцям треба бути готовими до того, що можуть бути застосовані графіки відключень взимку та восени
Голова «Укренерго» повідомив, коли скасують графіки відключення електроенергії
19 травня, 22:45
Вночі знижується потужність гідроелектростанцій
Чому електрику вимикають уночі? Пояснення парадокса
19 травня, 23:14

Суспільство

«Укренерго» повідомило, чи будуть відключення світла 30 травня
«Укренерго» повідомило, чи будуть відключення світла 30 травня
Місячний календар на червень 2024: коли новий та повний Місяць
Місячний календар на червень 2024: коли новий та повний Місяць
Оновлення даних у ЦНАПі та ТЦК: чи є різниця між документами
Оновлення даних у ЦНАПі та ТЦК: чи є різниця між документами
Які плани у росіян на Харківщину та Сумщину? Експерти пояснили задум ворога
Які плани у росіян на Харківщину та Сумщину? Експерти пояснили задум ворога
Оновлення даних через ЦНАП: в якому випадку візит до ТЦК є обов’язковим
Оновлення даних через ЦНАП: в якому випадку візит до ТЦК є обов’язковим
Дані військового квитка не збігаються з реєстром «Оберіг». Що загрожує чоловікам
Дані військового квитка не збігаються з реєстром «Оберіг». Що загрожує чоловікам

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
Україна закриває «Паспортний сервіс» в одній з країн. Міграційна служба назвала причину
7659
Влада Чехії поставила ультиматум біженцям з України
5843
У Дніпрі чоловік виліз через вікно авто співробітників ТЦК: військкомат прокоментував
5140
Тисяча українських біженців отримала останнє попередження від влади Німеччини
3484
Найбільший НПЗ у світі купуватиме російську нафту за рублі – Reuters
2828
Додік несподівано поставив підніжку Путіну

Новини

Американські ЗМІ закликають Європу активізуватися, щоб запровадити жорсткіші санкції проти російського металу
Сьогодні, 12:26
Сергію Головатому – 70. Хто після нього очолить Конституційний суд?
Сьогодні, 11:00
Законопроєкт про позбавлення прав власності підсанкційних осіб. EBA звернулась до парламенту
27 травня, 16:05
Росіяни окупували село на Донеччині, вибори президента в Литві: головне за ніч
27 травня, 06:35
Як не зірвати підготовку до зими? Центр Разумкова дав ключову рекомендацію
26 травня, 15:39
Атака на Україну, окупанти влучили в житловий будинок на Вінниччині: головне за ніч
26 травня, 06:40

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua