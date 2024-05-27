«Укренерго» повідомило, як спека впливатиме на графіки відключень

За надвисоких температур вироблення сонячної енергії буде нижчим

У спекотні місяці графіки відключень електроенергії можуть бути жорсткішими. Про це йдеться в повідомленні «Укренерго».

Пресслужба компанії зазначила, що сильна спека негативно впливає на роботу сонячних панелей і за надвисоких температур вироблення сонячної енергії буде нижчим, ніж зараз.

«А споживання буде вищим, адже люди вмикатимуть кондиціонери та вентилятори», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, графіки погодинних відключень електроенергії у понеділок, 27 травня 2024 року, діятимуть для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України у період з 6:00 до 24:00.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою для обленерго встановлюються правила щодо графіків відключення електроенергії.

До слова, обмеження енергопостачання для українців можуть стати сильнішими після підвищення тарифів на світло.