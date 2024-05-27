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«Укренерго» повідомило, як спека впливатиме на графіки відключень

Ростислав Вонс
glavcom.ua
«Укренерго» повідомило, як спека впливатиме на графіки відключень
Сильна спека негативно впливає на роботу сонячних панелей
фото з відкритих джерел

За надвисоких температур вироблення сонячної енергії буде нижчим

У спекотні місяці графіки відключень електроенергії можуть бути жорсткішими. Про це йдеться в повідомленні «Укренерго». 

Пресслужба компанії зазначила, що сильна спека негативно впливає на роботу сонячних панелей і за надвисоких температур вироблення сонячної енергії буде нижчим, ніж зараз. 

«А споживання буде вищим, адже люди вмикатимуть кондиціонери та вентилятори», – йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, графіки погодинних відключень електроенергії у понеділок, 27 травня 2024 року, діятимуть для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України у період з 6:00 до 24:00.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою для обленерго встановлюються правила щодо графіків відключення електроенергії.

До слова, обмеження енергопостачання для українців можуть стати сильнішими після підвищення тарифів на світло.

Читайте також: Відключення світла – реальність на два роки – Energy Club
Теги: електроенергія відключення Укренерго

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