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Литва виділила кошти на виробництво української далекобійної зброї

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Литва виділила кошти на виробництво української далекобійної зброї
Умєров та Кащюнас обговорили ключові пріоритети на 2025 рік
фото: Рустем Умєров/Facebook

Підписано меморандум про взаєморозуміння щодо створення механізму підтримки сил безпеки і оборони України

Литва профінансує виробництво українських далекобійних дронів, вже виділено перших €10 млн. Відповідний меморандум підписали міністр оборони Рустем Умєров із литовським колегою Лаурінасом Кащюнасом.

«Меморандум про взаєморозуміння щодо створення механізму підтримки сил безпеки і оборони України через внески в українську оборонну промисловість відкриває нові можливості для литовських інвестицій в наш ОПК і сприяє розширенню стратегічного партнерства між нашими країнами. Це довгострокова угода, в рамках якої вже погоджено перший транш у розмірі €10 млн», – повідомив Умєров.

Міністр зауважив, що Литва спрямовує ці кошти на виробництво української далекобійної зброї, зокрема проєкту «Паляниця».

«Литовська сторона вже працює над фіналізацією бюрократичних процедур, перший транш на підтримку українських DeepStrike буде перераховано найближчим часом. Подякував Литовській Республіці за незмінну допомогу, яку Україна отримує у цей складний час, і особисто пану Кащюнасу за його лідерство на посаді міністра оборони», – наголосив міністр оборони України.

До того ж Рустем Умєров із литовським колегою Лаурінасом Кащюнасом обговорили ключові пріоритети на 2025 рік: підготовку та оснащення українських бригад, забезпечення боєприпасам, засобами ППО та розвиток співпраці у сфері оборонної промисловості.

Нагадаємо, що Швеція профінансує виробництво українських далекобійних дронів за «данською моделлю». Про це міністр оборони Рустем Умєров повідомив за результатом зустрічі зі своїм колегою Полом Йонсоном під час робочого візиту до Швеції.

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Теги: зброя Міноборони війна Литва Україна озброєння Рустем Умєров

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