Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна розробила чотири види ракет: деталі від Зеленського

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Україна розробила чотири види ракет: деталі від Зеленського
Зеленський розповів про вітчизняні ракети
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Зеленський анонсував виробництво вітчизняних морських дронів

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна розробила чотири види ракет. Наразі відбуваються випробування вітчизняної зброї. Про це він сказав в інтерв'ю «Українському радіо».

«У нас з'явились чотири види ракет, зараз ідуть випробування. Далі – морські дрони, які знищили велику кількість Чорноморського флоту РФ», – йдеться у заяві.

Зеленський наголосив, що наразі українська армія є однією з потужніших у світі. ЗСУ отримали різні види зброї від партнерів.

Раніше, президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна збільшує контракти для виробників зброї – передусім йдеться про безпілотники й ракети вітчизняного виробництва. 

Як повідомлялося, Україна наступного року планує наростити виробництво зброї, зокрема дронів і балістичних ракет.

До слова, на закупівлю озброєння та військової техніки наступного року уряд заклав у проєкті державного бюджету на 65% більше коштів. Це зростання майже на 300 млрд грн, або на $7 млрд. Наразі Україна виробляє таку кількість різної зброї, яка у 2022 році здавалася б неможливою.

Читайте також:

Теги: ракета Володимир Зеленський Україна виготовлення озброєння війна безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворог окупував Іллінку, а також просунувся у Дальньому, біля Новодонецького, Трудового та Куп'янська
DeepState: Росіяни окупували Іллінку та увійшли до Куп’янська
14 листопада, 02:47
Участь Довбика у матчах збірної України у Лізі націй знаходиться під питанням
Участь Довбика у матчах збірної України у Лізі націй знаходиться під питанням
13 листопада, 00:56
Прогноз погоди на 12 листопада
Без опадів, місцями туман: прогноз погоди на 12 листопада
12 листопада, 06:00
У трьох областях України викрито представників МСЕК і ВЛК, які організували схеми ухилення від військової служби
Викрито схеми ухилення від військової служби: серед затриманих посадовці МСЕК
11 листопада, 17:50
Уламки російського дрона С-70 «Охотник» у Костянтинівці 5 жовтня
Що виявлено у збитому російському БпЛА С-70 «Охотник»? Деталі від ГУР
8 листопада, 19:15
У Росії поступово настає криза
Війна без фінансування: чому економіка РФ не витримає тиску
28 жовтня, 20:11
Тривогу було оголошено через загрозу БпЛА для столиці
У Києві пролунали вибухи
25 жовтня, 21:17
Ллойд Остін висловився про можливу відправку військ КНДР на війну в Україні
Пентагон відреагував на відправку військ КНДР в Україну
20 жовтня, 09:10
Росіяни на фронті не рахуються із втратами
Снайпер розповів, що брешуть російські командири своїм бійцям, аби ті йшли у м’ясні штурми
19 жовтня, 17:07

Політика

Представники Ірану були присутні під час перших атак «Шахедів» по Україні – Зеленський
Представники Ірану були присутні під час перших атак «Шахедів» по Україні – Зеленський
Україна розробила чотири види ракет: деталі від Зеленського
Україна розробила чотири види ракет: деталі від Зеленського
Зеленський заявив, що українці мають готуватися до блекаутів
Зеленський заявив, що українці мають готуватися до блекаутів
20 років Помаранчевій революції. Безсмертний назвав «величезну загадку» періоду правління Кучми
20 років Помаранчевій революції. Безсмертний назвав «величезну загадку» періоду правління Кучми
Президент назвав умову для перемовин з Росією
Президент назвав умову для перемовин з Росією
Глава МЗС Японії прибув з неофіційним візитом в Україну
Глава МЗС Японії прибув з неофіційним візитом в Україну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
103K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 листопада: ситуація на фронті
37K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 листопада 2024
11K
Прогноз магнітних бур на 16-18 листопада: якою буде сонячна активність
8187
Чим нині займається авторка медреформи Уляна Супрун (фото)
8184
Зарплати в Польщі порівняно з іншими країнами ЄС: статистика
5799
Шольц вперше за два роки провів переговори з Путіним: перші подробиці

Новини

Чому американці обрали Трампа? Ексочільниця МОЗ Уляна Супрун знайшла пояснення
Сьогодні, 07:00
Росіяни вдарили дронами по Києву, до України прибув глава МЗС Японії: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Хмарно з проясненнями і без опадів: прогноз погоди на 16 листопада
Сьогодні, 06:00
Тривога у Києві тривала майже три години
Сьогодні, 04:07
16 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Чим нині займається авторка медреформи Уляна Супрун (фото)
Вчора, 21:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua