Україна розробила чотири види ракет: деталі від Зеленського

Зеленський анонсував виробництво вітчизняних морських дронів

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна розробила чотири види ракет. Наразі відбуваються випробування вітчизняної зброї. Про це він сказав в інтерв'ю «Українському радіо».

«У нас з'явились чотири види ракет, зараз ідуть випробування. Далі – морські дрони, які знищили велику кількість Чорноморського флоту РФ», – йдеться у заяві.

Зеленський наголосив, що наразі українська армія є однією з потужніших у світі. ЗСУ отримали різні види зброї від партнерів.

Раніше, президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна збільшує контракти для виробників зброї – передусім йдеться про безпілотники й ракети вітчизняного виробництва.

Як повідомлялося, Україна наступного року планує наростити виробництво зброї, зокрема дронів і балістичних ракет.

До слова, на закупівлю озброєння та військової техніки наступного року уряд заклав у проєкті державного бюджету на 65% більше коштів. Це зростання майже на 300 млрд грн, або на $7 млрд. Наразі Україна виробляє таку кількість різної зброї, яка у 2022 році здавалася б неможливою.