ЗСУ отримають першу партію ракет-дронів «Пекло»: яка дальність ураження

Сьогодні, 6 грудня, Укроборонпром передав ракету-дрон на озброєння Силам оборони

Це перша серія ракет-дронів українського виробництва, які передали до війська, та запуcтили у серійне виробництво

У Силах оборони зʼявилася новітня ракета-дрон «Пекло», котра має швидкість – 700 км/год, а дальність польоту становить понад 700 км. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у п’ятницю, 6 грудня.

«Дрон-ракета «Пекло». Наша, українська зброя, яка вже має підтверджене бойове застосування. Сьогодні передали першу партію нашим Силам оборони. Тепер завдання – нарощувати виробництво та застосування», – зазначив глава держави. Це перша серія ракет-дронів українського виробництва, які передали до війська, та запуcтили у серійне виробництво.

Зеленський подякував «кожному й кожній, хто залучений до оборонного виробництва».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна розробила чотири види ракет. Наразі відбуваються випробування вітчизняної зброї.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна збільшує контракти для виробників зброї – передусім йдеться про безпілотники й ракети вітчизняного виробництва.

Як повідомлялося, Україна наступного року планує наростити виробництво зброї, зокрема дронів і балістичних ракет.

До слова, Україна представила нову далекобійну ракету-дрон під назвою «Паляниця», яка коштує менше мільйона доларів. Водночас Київ активно працює над зменшенням вартості цієї зброї, співпрацюючи з приватним сектором. 24 серпня Україна вперше застосувала нову вітчизняну ракету-дрон «Паляниця». У межах дії ракети-дрона – два десятки військових російських аеродромів.