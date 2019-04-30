«Стіну» на кордоні з Росією планують добудувати до 2021 року



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Вартість облаштування українсько-російської ділянки кордону становить понад 4 млрд грн

Облаштування кордону з Російською Федерацією буде завершено до 2021 року. Про це голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикал розповів в інтерв’ю «Цензор.НЕТ».

Він повідомив, що загалом вартість інженерно-технічного облаштування українсько-російської ділянки кордону становить трохи більше 4 мільярдів гривень.

«Упродовж 2015-2018 років було виділено 1,3 мільярда гривень. У 2019 вже понад 60 млн грн. За ці кошти майже завершено роботи в Харківській області (залишилася система відеоспостереження на окремих ділянках), розпочато роботи в Луганській та Чернігівській областях. Своїми силами облаштовуємо кордон на Сумщині. Пізніше ця система органічно доповнить систему «інтелектуального кордону», про яку ми з вами зараз ведемо мову», - розповів Цигикал.

Він прогнозує, що до 2021 року будуть завершені основні роботи.

Голова ДПСУ додав, що якщо будуть ті обсяги фінансування, які затверджені Планом, то до кінця цього року Держприкордонслужба завершить позначення на місцевості усього кордону.

Раніше лідер партії «Народний фронт», колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що рішення про будівництво кордону з Росією було єдино правильним.