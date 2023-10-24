Яке покарання чекає на чоловіків за порушення військового обліку? Роз’яснення

Кілька протоколів можуть обернутися для порушника кримінальною відповідальністю

На тих українців, які порушать правила постановки на військовий облік, чекатиме адміністративна відповідальність. Про це повідомив адвокат Ростислав Кравець.

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«У Кодексі України про адміністративні правопорушення є стаття, яка передбачає відповідальність призовників, військовозобов'язаних і резервістів за порушення правил військового обліку і тягне за собою накладання штрафу від 30 до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян», – підкреслив правозахисник.

Таким чином, сума штрафу складатиме від 510 до 850 гривень, однак за повторне порушення правил постановки на військовий облік доведеться заплатити більше – від 850 до 1700 грн. За словами Кравця, після декількох протоколів за це правопорушення, правоохоронці матимуть підстави для притягнення особи до кримінальної відповідальності.

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Відповідно до ст. 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення, строк притягнення до адміністративної відповідальності складає не більше двох місяців з дня вчинення правопорушення.

Крім цього, адвокат наголосив, що представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки мають повноваження на складання адміністративних протоколів та їх направлення для стягнення штрафу.

Нагадаємо, представник командування Медичних сил ЗСУ підполковник Дмитро Мірошниченко роз'яснив, де служитимуть особи із хронічними хворобами. Військовий зазначив, що люди з певними захворюваннями і раніше служили у підрозділах забезпечення та у навчальних центрах. У деяких з них є діагнози, які не дозволяють йти воювати на передову, але вони можуть виконувати завдання на службі в тилу без обмежень.